Reparto de puntos en el choque entre cedidos

Elgezabal disputó todo el partido con el Alcorcón. Foto: LaLiga

Al igual que hacen muchos clubes de primer nivel, el Eibar ha comenzado a fichar y luego ceder a jóvenes promesas en las que los técnicos armeros tienen depositadas muchas esperanzas de cara al futuro. Tal es el caso de Pere Milla, Jordi Calavera y Unai Elgezabal, que se curten a día de hoy en la Liga 123, defendiendo las camisetas de UCAM Murcia, Lugo y Alcorcón respectivamente.

En la pasada jornada, UCAM Murcia y Alcorcón empataron a cero en Madrid y el Lugo cayó derrotado ante el Levante, líder de la categoría. Lamentablemente, el duelo directo entre cedidos armeros no se dio al no jugar Pere Milla ningún minuto. Sí lo hizo Elgezabal. El central vasco disputó todo el encuentro con el Alcorcón, que no pudo llevarle la victoria a pesar de llevar la iniciativa durante gran parte del encuentro. Está teniendo más suerte que su compañero y ha jugado un total 11 encuentros esta temporada, 9 de titular, por los 5 partidos en los que ha participado Milla, solamente 3 de inicio. Ambos conjuntos continúan jugando con fuego. El UCAM Murcia se encuentra en puestos de descenso a Segunda División B, es 19º con 19 puntos y un partido menos. El Alcorcón está mucho mejor, 17º con 23 puntos, salvándose a duras penas de la quema.

En el otro partido que nos concierne, el Lugo salió merecidamente derrotado ante el Levante. Los gallegos aguantaron las embestidas del líder pero un gol de penalti de Roger Martí en el minuto 74’ pudo con ellos. Jordi Calavera jugó, nuevamente, todo el encuentro. El catalán es el que mejor fortuna ha tenido entre los cedidos del Eibar y es un fijo en el once de su equipo. Ha jugado en 19 de las 20 jornadas disputadas hasta ahora, todas ellas como titular. El Lugo está realizando una buena temporada y es 8º con 28 puntos, los mismos que el Valladolid, 7º clasificado y último equipo en puestos de playoff de ascenso a la Liga Santander.