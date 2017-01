Buscando saciar un tropiezo que no manche un gran momento

Google Plus

Buscando saciar un tropiezo que no mancha un gran momento | Fuente: LaLiga

Tendrá que vérselas en unas horas, hoy jueves doce de enero, la SD Eibar frente a Osasuna en el que será el encuentro de vuelta de una eliminatoria de los octavos de final de la Copa del Rey que aparenta estar francamente decidida. Los tres tantos que endosaron los armeros a los de El Sadar en Navarra dan un ancho margen a los de Mendilibar, que se permitirán realizar rotaciones para evitar carga en los hombres más importantes del bloque -como Enrich, Pedro León o Lejeune- y dar oportunidades a los menos habituales -como Rubén Peña-.

Y es un partido que llega en un momento dulcísimo para el Eibar. A pesar del tropiezo de la pasada jornada liguera ante el Atlético de Madrid, es innegable que los armeros están en un muy buen momento de forma. Especialmente en Ipurua. Hasta el pasado fin de semana frente al Atlético, los eibarrenses acumulaban un total de cinco encuentros sin caer, uno de ellos un empate sin goles, resultados que no han logrado reforzar a domicilio, pero que aún así mantienen a los eibarrenses en la zona noble de la clasificación. A esto se suma un juego relativamente bueno, mejorable y con crecidas y bajadas, pero bastante sólido.

Con la eliminatoria prácticamente resuelta, y que salvo sorpresa, finalizará con los armeros en los cuartos de final de la Copa del Rey; se espera que las rotaciones permitan a gente como Nano seguir en proceso de reivindicación. Además, la baja de Kike permitirá al ex del Tenerife disponer de la oportunidad de dar un importante paso en su lucha por asentarse en el once, donde parece muy difícil desbancar a Sergi Enrich. Con todo esto, una victoria podría servir para saciar la derrota -que no estuvo libre de polémica- que se sufrió ante el Atlético de Madrid, y recuperar rápidamente la sonrisa.