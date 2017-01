Mendilibar da descanso a Enrich y Luna e incluye en la convocatoria a dos canteranos

Google Plus

Antonio Luna en el partido contra el Atlético en Ipurúa | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

La Sociedad Deportiva Eibar afronta este jueves a partir de las 19:00 horas el partido de vuelta de los octavos de final de Copa, donde los de José Luis Mendilibar se medirán a Osasuna tras ganar en la ida en El Sadar por 0-3, dejando casi resuelta la eliminatoria a favor de los armeros.

En la rueda de prensa previa al partido copero, José Luis Mendilibar comunicó ante los medios de comunicación que los jugadores Antonio Luna y Sergi Enrich no serán convocados -se entiende para que descansen-, y el lugar que dejan vacante estos dos futbolistas lo ocuparán Julen López y Sarriegi, ambos del filial de la Sociedad Deportiva Eibar, del CD Vitoria. La lista de 18 jugadores la componen estos jugadores:

Porteros: Asier Riesgo y Yoel Rodríguez.

Defensas: Ander Capa, Mauro Dos Santos, Florian Lejeune, Alejandro Gálvez, David Juncà y Julen López.

Centrocampistas: Dani García, Gonzalo Escalante, Adrián González, Fran Rico, Sarriegi, Pedro León, Takashi Inui y Rubén Peña.

Delanteros: Alexander Mesa Travieso 'Nano' y Bebé.

Respecto a las bajas, se entiende que José Luis Mendilibar haya decidido no convocar a Antonio Luna y Sergi Enrich debido a que son uno de los jugadores que más les está usando el técnico de Zaldívar, por lo que este descanso no les vendrá nada mal. Ambos jugadores se sumarán a la lista de no convocados junto a Iván Ramis, Anaitz Arbilla (ambos lesionados) y Christian Rivera (sancionado).

Rivera, sancionado

El joven centrocampista del Eibar no ha sido convocado por Mendilibar para este partido debido a sanción, ya que ya ha recibido tres amarillas en lo que van de campeonato (Copa). Para el 'chaval' será una pena, porque Mendilibar contaba con él para la Copa. Si no sucede nada raro en el partido, Rivera volverá a contar con minutos en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Presencia de dos canteranos

Para que José Luis Mendilibar pudiera completar la lista de 18 jugadores, ha tenido que llamar a dos jugadores canteranos, como lo son Julen López y Sarriegi. Defensa y centrocampista tendrán el deseo de jugar sus minutos con la Sociedad Deportiva Eibar pese a tenerlo difícil.