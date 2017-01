El Eibar hace historia

No solamente la Agrupación Deportiva Alcorcón, después de eliminar en los octavos de final (Copa del Rey) al Córdoba, ingresaba a los capítulos históricos de esta competición. El 12 de enero de 2017, quedará grabado en la retina de los simpatizantes armeros. El conjunto vasco, que se encuentra militando en la Primera División (actualmente es su tercera temporada) logró la mejor clasificación en esta edición copera. Anteriormente, el representativo eibarrés, había caído eliminado en octavos. Primero, se encargó el Real Madrid (2003/2004) y después, Málaga (2012/2013). Lo toma en un momento idóneo, con posibilidades de aproximarse a una excelente primera vuelta (matemáticamente, no logra superar sus mejores 19 jornadas de la campaña 2014-2015 cuando obtuvo 30 unidades) y con la moral por las nubes.

La presente Copa del Rey, para el Eibar supone un atractivo extra. Habiendo conseguido una cosecha de puntos considerable con la aspiración de alejarse de la zona baja, esta competición le permitió a jugadores no habituales ingresar en la consideración del entrenador. Llegó el Sporting de Gijón, por los dieciseisavos de final y el equipo armero borró a los asturianos del campo finiquitando la serie en la ida. A posteriori, por los octavos se enfrentó a Osasuna y los navarros corrieron la misma suerte en el primer cotejo de la serie. Diferencia de tres goles, en el Reino de Navarra y con Ipurua de escenario para certificar la serie.

El debutante Imanol Sarriegui, tuvo minutos. Foto: Ángel Ezkurra-Vavel-.

El encuentro de vuelta, continuó siendo un incentivo para los suplentes. Por eso, Mendilibar optó por alinear con un equipo alternativo en el que dispusieron de minutos Asier Riesgo, quien retornó tras la inactividad por lesión, Alejandro Gálvez, después de ser relegado de la titularidad en el cotejo frente al Atlético Madrid, David Juncà, suplente de Antonio Luna, Imanol Sarriegui que hizo su presentación en el primer equipo, Gonzalo Escalante, la alternativa de Dani García, Bebé, la opción por izquierda después de Takashi Inui y Nano, la variante en lugar de Sergi Enrich. Enfrente, se encontraba un representativo rojillo asimilando la transición luego de la destitución de Joaquín Caparrós y los primeros días de Petar Vasiljevic. El entrenador serbio, tiene la misión de elevar el desánimo que abunda en su actual equipo y por ello, preservó las piezas claves de cara al próximo compromiso de Liga, en donde enfrentarán al Granada, un rival directo.

Sin peligro

El encuentro terminó en empate a cero. El Eibar buscó todas las opciones desde el primer minuto para hacerse con el partido, pero el mismo careció de oportunidades para ambos equipos. La defensiva de Osasuna, se paró correctamente en su zona, compactó las líneas, conformó dos muros entre la retaguardia y el centro del campo, lo que le impidió a los armeros detentar una claridad a partir del tercio superior. Para colmo, el dueño de casa empezó el encuentro con el pie derecho. David Juncà, gozaba de la titularidad como lateral zurdo se lesionó el tobillo y tuvo que abandonar el campo. Entonces, el míster se vio obligado a realizar una variante: Pedro León para reconfigurar el dibujo: Rubén Peña se retrasaba unos metros como defensa y el ex del Getafe en su posición habitual. En esta primera parte, el balón iba y venía. Osasuna, regalaba el cuero, no se complicaba y delegaba las responsabilidades al Eibar. Los vascos, no utilizaban los laterales ni optaron por la apertura de bandas. El sistema defensivo de los navarros, se lo imposibilitaba. Pedro León-Ander Capa y Rubén Peña-Bebé, no lograban conformar el tándem para generar superioridad numérica en la zona de desborde.

Llegado el minuto 15, Bebé intentó centrar desde la derecha y en una jugada fortuita, el rechazo de David García quedó manso a merced de Nauzet Pérez. Nuevamente, el ex del Rayo Vallecano filtró otro pase al corazón del área para Nano que no logró conectar de cabeza, cuando iban 33 de partido. Siete minutos más tarde, en una acción que aparentaba como intrascendente, Nano se dispuso en la presión ante Nauzet Pérez. El meta, recibió un contacto por parte del delantero y producto del golpe, tuvo que ser reemplazado por Mario Fernández. Hacia el segundo tiempo, el partido prosiguió con la misma tónica, aunque el Eibar apostó más a la utilización de sus laterales y desempeñó una mayor fluidez en la dinámica del balón. Obligó más a Osasuna, plantó definitivamente la zaga en el centro del campo y se hizo corto. Sin embargo, los huecos y las opciones de peligro se ausentaron. En una contra repentina, los navarros aprovecharon la subida de Capa y de este modo, Rafael Fuentes centró desde la izquierda y Mauro Dos Santos se adelantó para despedir el balón a córner, en el minuto 49.

Posteriormente, tras un intento de remate por parte de Gonzalo Escalante, fue Fran Rico el que probó de media distancia y el balón se iba por encima del horizontal. Para otorgarle más consistencia, Mendilibar mandó al campo a Dani García. El capitán del Eibar, le concedió eficacia a la hora de pasar el cuero y más participación a los laterales en la faceta ofensiva. Asimismo, Emmanuel Riviere se erigía como el centrodelantero del equipo navarro para sorprender. Hubo más tarde, otras sustituciones (Adrián en Eibar y Oier en Osasuna) pero el marcador se abrazó al empate, de manera inoxidable. Ya cuando ambos esperaban por el final del encuentro, apareció un certero remate de Pedro León que se fue desviado del palo derecho de Mario. Con el pitido final, la Sociedad Deportiva Eibar festejó su pase a los cuartos de final, marcando un hecho histórico para la entidad armera. En esta instancia, aguarda por el sorteo que se efectuará próximamente.