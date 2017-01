Google Plus

Mendilibar: "Es un premio estar en cuartos" | Fotógrafo: Ángel Ezkurra (VAVEL)

Acabó certificando su presencia en los cuartos de final de la Copa del Rey la SD Eibar tras cuajar un empate sin tantos frente a Osasuna en la vuelta de los octavos de final. Los tres tantos que anotaron los eibarrenses en la ida, disputada en El Sadar, bastaron para que se hiciera más historia aún. Y compareció ante los medios Mendilibar para expresar su satisfacción tras haberse clasificado ya entre los ocho restantes en el torneo copero.

Definió de "planito" el partido, que quedó sin tantos en ninguna puerta. "No podemos estar contentos porque no hicimos nada para meter, así que no pudimos meter" declaró también sobre el rendimiento de su equipo, que dejó "pasar el tiempo" a lo largo del compromiso hasta que concluyera el mismo y así se pudiera celebrar el pase de ronda. Tuvo buenas palabras tras ello, cuando habló de Sarriegi. "Ha querido llegar a muchos sitios y le ha costado", aseguró cuando le preguntaron sobre el centrocampista, cuya actitud elogió. Además, también afirmó que durante el segundo tiempo "estuvo más tranquilo y robó más porque jugó sin prisa". En definitiva, salió "contento" con el joven.

En cuanto al pase de ronda, compartió su satisfacción al asegurar que era "un premio que estemos en cuartos", en la que es la primera clasificación armera hasta dicha fase. Sin embargo, negaba completamente la posibilidad de salir triunfante de la competición "hasta no demostrar lo contrario", tras lo cual aseguró que el equipo va a "centrarse en la liga". Para finalizar, admitió que el equipo "ha bajado los brazos" en el partido frente a Osasuna, pero atribuyó la causa de ello a las circunstancias de una eliminatoria que aparentaba ya resuelta.

Será el viernes cuando la Sociedad Deportiva Eibar conozca a qué equipo se enfrentará en los cuartos de final. Mendilibar desea que sea un equipo vasco, quiere un derbi.