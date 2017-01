Análisis del rival: el Sporting, sumido por la zona roja

Google Plus

La Sociedad Deportiva Eibar afrontará por la jornada 18 un compromiso sustancial por la permanencia. El elenco armero, que se encuentra en una situación inmejorable se mide ante el Sporting de Gijón. Actualmente, once puntos separan a los eibarreses del representativo asturiano. Sin embargo, una derrota dejaría tocado al equipo vasco y le permitiría (momentáneamente) salir de la zona del descenso a los rojiblancos, ya que se encuentran a sólo una unidad del décimo séptimo, el Valencia.

La realidad indica que, el Eibar no gana en Liga desde el 25 de noviembre de 2016 (jornada 13). En aquella oportunidad, los dirigidos por José Luis Mendilibar vencieron por tres goles a uno al Real Betis Balompié. A partir de entonces, dos derrotas (Athletic Club y Atlético Madrid) y dos empates (Deportivo Alavés y Leganés). Lo cierto es que si consiguió victorias en la Copa del Rey, tres triunfos (dos ante el Sporting de Gijón por los dieciseisavos de final y otro contra Osasuna), además de una igualdad ante los navarros, el último jueves. Mientras tanto, los sportinguistas no conocen los tres puntos en Liga desde el 04 de diciembre último, cuando por la jornada 14 superaron tres a uno a Osasuna. Pero, el pasado reciente les condena porque en los últimos 14 cotejos ligueros, perdieron once, empataron dos y ganaron sólo uno.

La tabla de La Liga, refleja dos presentes diferentes: por un lado Eibar y por otro, los asturianos. Tras diecisiete encuentros disputados, el Real Sporting de Gijón ganó tres partidos (Athletic Club, Leganés y Osasuna), empató tres (Alavés, Granada y Sevilla) y cayó en once (Atlético, Celta, Barcelona, Deportivo La Coruña, Valencia, Málaga, Real Sociedad, Real Madrid, Espanyol, Villarreal y Las Palmas). Asimismo, figura en la zona baja del descenso porque de finalizar en esta jornada La Liga, bajaría Segunda.

Sin la portería vacía

Escalofriantes fueron los goles que recibió: 32. Es decir, acumula un promedio de prácticamente dos goles por encuentro. Incluso hasta cuando ganó, recibió goles. Contabilizándose los dos partidos de Copa, en 19 partidos, los de Abelardo Fernández no mantuvieron nunca la portería a cero. Encajaron un gol en cuatro ocasiones (Athletic Club, Leganés, Sevilla y Las Palmas), dos tantos en seis oportunidades (Celta, Deportivo, Valencia, Real Madrid, Espanyol y Eibar, este último en Copa), tres goles en cuatro ocasiones (Málaga, Real Sociedad, Villarreal, Eibar en Copa) y cuatro o más en dos oportunidades (Atlético, Barça). Por su parte, en el aspecto ofensivo es el tercero menos goleador: 17, encima del Leganés (13) y Alavés (15). La distribución de goles, encuentra a Duje Cop como el máximo anotador rojiblanco. El de nacionalidad croata, lleva seis dianas. Entre ellas, marcó siempre de uno ante Athletic, Leganés, Sporting, Málaga, Real Sociedad y Espanyol. Luego, Carlos Carmona que convirtió cuatro (Real Madrid, doblete ante Osasuna y Villarreal). El resto de las conquistas: Nacho Cases, Douglas, Sergio Álvarez, Víctor Rodríguez, Moi Gómez, Carlos Castro Borja Viguera.

Todavía, no lo ha podido demostrar en el campo. Pero, el Sporting de Gijón es un equipo que sabe jugar un fútbol vistoso. Así lo demostró ante el Real Madrid, pregonando un fútbol osado, tocando el balón a ras de piso, moviéndose insistentemente a la hora de no dar referencias al rival, avanzando y retrocediendo en bloque, presionando alto, ejerciendo una intensidad ahogante que tuvo contra las cuerdas al equipo blanco. Primero, mediante el descuento del chileno Carlos Carmona y de no ser por la ineficacia de Duje Cop. El goleador rojiblanco, desperdició un penal desde los doce pasos, una bocanada de aire que les permitió a los de Zinedine Zidane respirar profundo y sacar a flote el partido, manteniéndose así la diferencia hasta el final. En esta oportunidad, el Sporting dejó sensaciones positivas con la introducción de laterales en la ofensiva, movimientos hacia adentro de los extremos y un fútbol total, que si ante Eibar lo lleva a la práctica, será un arma mortal para los de Abelardo.