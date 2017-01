La pizarra: el juego directo le pasa factura a Eibar

Los armeros con la historia cuesta arriba. Fotomontaje: Alberto Rodríguez Francisco-Vavel-.

La eliminatoria de Copa, empieza con el pie izquierdo para Eibar. El representativo azulgrana, que había conseguido anteriormente su clasificación histórica a cuartos de final, después de eliminar a dos rivales directos como el Real Sporting de Gijón y Osasuna, tuvo en los primeros 90 minutos un desenlace fatal frente al Atlético Madrid. Allí, en la Capital, los de Diego Pablo Simeone se impusieron por tres goles a cero. También es cierto que, Mendilibar, optó por la disminución de esfuerzos y en consecuencia, rotó el once habitual. Estas ausencias y la producción eibarresa que no estuvo a tope, decretaron la diferencia en el marcador. Los colchoneros marcaron la distancia, a través de las conquistas de Antoine Griezman (28'), Ángel Correa (60') y Kevin Gameiro (68').

Los místeres, patearon el tablero

A diferencia del último inicial, el Atlético Madrid apostó a las variantes: Juan Fran Torres, José María Giménez, Yannick Ferreira Carrasco y Ángel Correa, suplieron a Sime Vrsaljko, Diego Godín, Fernando Torres y Gabi. Mientras tanto, el Eibar también dispuso de sustituciones masivas: Yoel, Alejandro Gálvez, Rubén Peña, Fran Rico, Bebé y Christian Rivera por Asier Riesgo, Mauro Dos Santos, Antonio Luna, Dani García, Pedro León y Sergi Enrich. Más allá de realizar cuatro y seis variantes respectivamente, los dos conjuntos mantuvieron la estructura táctica del cotejo precedente (de Liga). El 'Cholo' apeló a los jugones, mediante el 4-4-2. En él, Miguel Ángel Moyà como el hombre más retrasado y bajo palos. En línea defensiva, sus dos laterales con alternancia en las dos áreas: Juanfran Torres (derecha) y Filipe Luis (izquierda), completando la última línea los dos zagueros, José María Giménez (centro-derecha) y Stefan Savic (centro-izquierda). Por delante, el doble pivote: Koke y Saúl Ñíguez, quienes se repartieron la zona central del medio. A los costados de estos, Nicolás Gaitán (derecha) y Yannick Ferreira Carrasco (izquierda). En punta y variando su posición: Antoine Griezmann y Ángel Correa.

Así se colocaron de arranque. Fuente: Lapizarradelmister.es

La Sociedad Deportiva Eibar, ubicó en portería a Yoel Rodríguez. Los defensas por las bandas fueron Ander Capa y Rubén Peña, en la derecha e izquierda, respectivamente. La parte central de la retaguardia estuvo desempeñada por Alejandro Gálvez (centro-derecha) y Florian Lejeune (centro-izquierda). La línea de los centrocampistas, encontró a Christian Rivera (centro-izquierda) y a Gonzalo Escalante (centro-derecha). Por encima, ya como mediapuntas: Takashi Inui (extremo derecho), Fran Rico (mediocentro ofensivo) y Bebé (extremo zurdo). La referencia dentro del área: Adrián.

La premisa: juego largo

Como tendencia inicial e impronta que se repitió frecuentemente en el partido, fue la diferencia que existió en el estilo de juego. El Atlético diagramando su pragmatismo inherente desde que se encuentra Simeone en el banquillo rojiblanco. Intentando, salir en limpio desde atrás, jugando por fuera, generando superioridad numérica en el tercio superior con el acople de los laterales y llegando al área contraria. En más de una oportunidad, se observó como las subidas por parte de Juanfran (banda derecha colchonera), provocaban superioridad numérica, ya que Bebé no realizaba el recorrido de todo el costado. Esta circunstancia, obligaba a los pivotes defensivos armeros a realizar un desplazamiento en diagonal desde el centro hacia el costado, para impedir el desborde. A ello, le añadimos la circulación y dinámica, concedidas por dos falsos atacantes como Griezmann y Correa. Por características, los dos jugadores más ofensivos, además de Carrasco, ingresaban y salían de la zona '9' para confundir a la zaga que no tenía referencia alguna. Por su parte, el Eibar no progresaba en el campo a través del primer pase. Ese era nulo. Una vez que el esférico quedaba en merced de los centrales o los defensas laterales, buscaban el juego en largo. Entonces, los zagueros del Atlético, ganaban el balón dividido, recuperaban el cuero y la visita tenía que retroceder. A diferencia del primer tiempo ante el Sporting, los azulgranas no adelantaron su defensa. Se vislumbraba un Eibar más largo, que exigía una presión alta. Pero, una vez que el conjunto madrileño sorteaba esa línea tomaba a contramarcha al centro del campo y le hallaba corriendo por detrás de la línea del balón, incluso lo agarraba en inferioridad numérica.

Rubén Peña, el lateral más incisivo. Foto: Daniel Nieto-VAVEL-.

Al dibujo táctico que utilizó Mendilibar, para comenzar le encuentro, se evidenciaron alternativas de posición en el repliegue: 5-4-1. En este, Takashi Inui se añadía como un lateral bis y también, existía la posibilidad de que, Christian Rivera, se inmiscuyera como stopper derecho, entre Alejandro Gálvez (líbero) y Ander Capa (lateral-volante derecho). Pero, frecuentemente, los eibarreses replegaban 4-4-1-1 ó 4-5-1, quedando en punta Adrián y por detrás, Bebé. Por otro lado, una de las grandes noticias durante sus 64 minutos como lateral izquierdo, fue el despliegue, marcaje y desborde que ofreció Rubén Peña. El ex del Club Deportivo Leganés, cumplió satisfactoriamente al funcionamiento de lateral zurdo, se proyectó desde el mediocentro y llegó como un extremo. Más peligroso que Capa, se mostró participativo y ante la necesidad del colectivo por la lesión de David Juncà, una opción fehaciente de defensa. Cuando este superaba el tercio medio, en el desborde, Fran Rico conformaba al lado de Adrián un doble '9', mientras que Inui esperaba a la pasada. Circunstancialmente, los vascos quedaban alineados 4-2-4. El Atlético, por su parte, se diagramaba (ocasionalmente) 4-2-1-3, con Nicolás Gaitán de mediocentro ofensivo con tendencia hacia la derecha por delante del doble pivote, siendo un nexo para con Griezmann (derecha), Correa (centro) y Carrasco (izquierda).

Tablero posicional

En la segunda parte, el juego y arte de la dinámica, proseguían con el transcurso del cotejo. Las ocasionales incursiones ofensivas por parte de Filipe Luis y Juanfran, determinaban un 4-2-4 ó 4-2-1-3, en el que el lateral se transformaba en extremo conformándose un tándem lateral-delantero para abastecer al '9' en el centro del área, que podía ser cualquiera de los tres: Carrasco, Griezmann o Correa. El primero de ellos, actuó de delantero centro en el segundo gol del partido cuando, recibió un pase en cortada y filtró una diagonal desde el centro hacia afuera. Con el balón a su merced, tras una maniobra individual, Correa estampó el dos a cero. El combinado armero, reflejó además de reiterar el 5-4-1, un 4-3-3. En el mismo, Adrián se colocaba de extremo izquierdo, Bebé como '9' e Inui se posicionaba en la derecha. También, uno de los pivotes, más que nada Fran Rico y Gonzalo Escalante, se desempeñaban como mediocentro ofensiva, de a uno por vez. Las condiciones de marca por parte de Christian Rivera, le permitían a estos dos futbolistas liberarse a la posición de ataque y actuar de nexo.

Así se pararon al final. Fuente: Lapizarradelmister.es

Con las sustituciones, el ingreso de Antonio Luna (lateral puro) llevó a Rubén Peña a efectuar un desplazamiento táctico. El de Ávila, realizó una diagonal y se transformó en mediapunta por banda derecha. Quien apeló al cambio de ubicaciones dentro del campo fue Simeone. El albiceleste, apostó por José María Giménez de mediocentro al lado de Saúl, después que ingresó Godín. Respondiendo a las alternativas, Mendilibar, distribuía el ataque en cuatro sectores, con Bebé y Enrich más centrados, mientras que los mediapuntas externos se ubicaban como extremos. Pero, la última sustitución armera (Imanol Sarriegi), decretó un cambio de sistema. El ex de la Real Sociedad, estuvo en el interior derecho, Rivera de pivote y Fran Rico en el otro interior. Por delante, Peña, Enrich y Bebé, en el 4-3-3. En un síntoma más defensivo, los armeros se conformaban 5-3-2, con Rivera en la defensiva, mientras que Rubén Peña replegaba al interior, manteniéndose en el medio Sarriegi (pivote) y Rico (interior). Finalmente, el Atlético Madrid, cuando ingresó Kevin Gameiro, utilizó un hombre más de referencia a la zona '9', en el 4-4-2, acompañado de Griezmann, que se movía por todo el frente de ataque.