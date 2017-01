Mendilibar: "Contra el Atlético nada nos sale bien, ni el juego ni el resultado"

Mendilibar, pensativo en El Calderón | Imagen: Daniel Nieto - VAVEL

La Sociedad Deportiva Eibar viajó con la idea de conseguir algo positivo en el Estadio Vicente Calderón, pero las ideas se fueron al trasto mediante pasaban los minutos. Los armeros llegaron a jugar bien en la primera parte, pero los del 'Cholo' Simeone se marcharon por delante en el marcador gracias a un gol del francés Antoine Griezmann tras un error garrafal del gallego Yoel Rodríguez cuando quiso salir a por un balón aéreo.

"No se puede decir que la eliminatoria esté decidida, hay que jugar el partido, pero es muy complicado contra un equipo como estos, que es muy difícil hacerles un gol, poder hacerles tres para empatar la eliminatoria", manifestó lo primero el entrenador del Eibar. Sin embargo, dijo que los tres goles marcados por los colchoneros que "fueron legales, los han metido bien".

Por otra parte, José Luis Mendilibar destacó que el SD Eibar no suele funcionar cuando juega ante el Atlético de Madrid, diciendo que ni juegan bien y que ni les acompaña el resultado. "Sabíamos que era difícil antes de empezar, nos habían ganado diez días antes en Liga en nuestra casa, pero siempre tienes la esperanza de hacer un partido serio, de no cometer errores", añadió el míster.

José Luis Mendilibar finalizó la rueda de prensa hablando sobre la Sociedad Deportiva Eibar, donde al mismo tiempo asumió ser él el culpable de la derrota: "Sabemos que a ellos también les cuesta crear sus ocasiones si el contrario no comete errores, pero no somos un equipo tan fiable como para no cometer errores. Somos un equipo que puede ir para arriba y puede generar algo, pero también a veces tiene problemas a la hora de defender. El equipo es lo que el entrenador quiere que sea, y en ese sentido me pongo yo por delante", concluyó.