FC Barcelona, un grande siempre grande

Jugadores del Eibar y del Barcelona saliendo al césped de Ipurúa en el último partido entre ambos. Foto: La Liga

Tras el jarro de agua fría de la copa, la Sociedad Deportiva Eibar y el FC Barcelona se enfrentarán en el Estadio Municipal de Ipurúa este domingo un partido importante para ambos, aunque de modos muy diferentes.

El FC Barcelona, a diferencia del Eibar, ganó su partido copero, con mayor o menor polémica, se alzó con la victoria y tiene un resultado muy favorable de cara a la vuelta.

Asimismo, viene de ganar tres de sus últimos cuatro partidos en liga y empatar el restante, con un balance de 13 goles a favor y solamente dos goles en contra. Números que le llevan a estar en ese codiciado tercer puesto de la tabla, a tan sólo uno y dos puntos del segundo y primero (Sevilla y Real Madrid), respectivamente.

Actualmente La Liga Santander es una liga muy apretada, algo que se agradece tras tanto tiempo de duopolio, por tanto, los de José Luis Mendilibar están obligados a darlo todo cada jornada.

Por ello el Barcelona debería salir al campo con un once de gala, sin gran preocupación por el partido del próximo 26 de enero que le enfrentará a la Real Sociedad, ya que no se vería demasiado sometido a las rotaciones. Algo que también parece que hará el SD Eibar, y es que ¿cómo no salir contra el Barça con tu once de gala?

Si se habla de rivales difíciles, el conjunto armero ha comenzado el 2017 con encuentros complicados. Siguiendo lo establecido, en menos de 25 días, desde el día 7 de enero (SD Eibar vs Atlético de Madrid) hasta el día 25 del mismo mes (SD Eibar vs Atlético de Madrid, quién si no para cerrar el ciclo), se habrá enfrentado al equipo colchonero, por partida triple, y al conjunto blaugrana. Toda un Tourmalet.

Siendo francos, la victoria es la principal arma para ir ganando puestos, cada punto cuenta y arrebatárselos al FC Barcelona es un suculento placer que no todos los conjuntos consiguen, sería una gran ventaja respecto a sus rivales directos, ya víctimas, en su mayor parte, del equipo culé.