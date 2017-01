Previa: Eibar- Barcelona: partido de altos vuelos en Ipurúa

Google Plus

Previa: Eibar- Barcelona: partido de altos vuelos en Ipurua| Fotomontaje: Iñaki Fernández

El Eibar encara el último partido de la primera vuelta de La Liga, en una posición cómoda en la tabla y con 26 puntos adquiridos hasta la jornada 18. ​El equipo de José Luis Mendilibar ha realizado una primera vuelta a ritmo de puestos europeos, con siete victorias, cinco empates y seis derrotas, a falta del partido contra el FC Barcelona.

El domingo a las 20:45 horas se enfrentan dos equipos con aspiraciones diferentes, el Eibar aspira a meterse de lleno en la pelea por la séptima plaza, que le podría suponer entrar el año que viene en ronda de play-off para la Europa League, y por su parte, el Barcelona necesita los tres puntos para superar al Sevilla y no alejarse del Real Madrid en la clasificación.

El equipo armero se encuentra en una posición cómoda y superior a la que esperaban a principios de la temporada, después de las salidas de Borja Bastón y Keko García Gontán, dos pilares la temporada pasada para Mendilibar. Sin embargo, el conjunto culé no está en las mejores condiciones clasificatorias, al situarse tercero por detrás de su máximo adversario el Real Madrid de Zidane que está a dos puntos de diferencia con un partido menos, y están a un punto del Sevilla de Sampaoli, la revelación de la primera vuelta.

Olvidarse del partido de Copa en el Calderón

La SD Eibar quiere olvidarse del partido de Copa disputado el jueves pasado en el Vicente Calderón, donde cayó estrepitosamente por tres cero en el marcador y tiene opciones escasas de clasificarse para las semifinales de la Copa del Rey.​ Para ello, una victoria contra el Barcelona de Luis Enrique, que llega tras ganar en Anoeta por la mínima con un gol de penalti de Neymar, sería un regalo para los aficionados y una forma de resarcirse de ese mal trago copero.

A buscar la segunda victoria consecutiva

El Eibar busca su segunda victoria consecutiva en La Liga. El triunfo contra el Sporting en El Molinón, sitúa al equipo en novena posición a cinco puntos del Villarrreal, que marca los puestos que dan acceso a la Europa League. Llevarse los tres puntos contra el Barcelona en Ipurúa, sería un paso adelante para conseguir 29 puntos en la primera vuelta, y dar un salto de calidad en la clasificación de la competición liguera. Esta temporada, los eibarreses tienen puestas esperanzas en La Liga, una competición donde se mide la regularidad y los méritos de la temporada de cada equipo.

Parar a Messi, la clave del partido

Lionel Messi es la bestia negra del Eibar en Ipurúa. El argentino ha marcado tres goles en el feudo armero, y es el jugador emblema del FC Barcelona. Es el referente ofensivo del conjunto culé, es el mejor de los socios para Luis Suárez y Neymar, y el que hace mejor al Barcelona. Gracias a sus goles y a sus asistencias, el Barcelona es líder de la competición liguera en goles anotados, con 47 en total, uno más que el Real Madrid. ​El Eibar tiene que hacer un trabajo defensivo en bloque para no dejar libre al argentino, pero no sé tiene que descuidar del delantero uruguayo y el brasileño, porque los tres forman un tridente que se entienden a la perfección y se complementan.

Últimos precedentes del Barcelona en Ipurúa

El equipo azulgrana no conoce la derrota en las dos visitas que ha realizado a Eibar. En la temporada 2014/2015 el FC Barcelona ganó por cero goles a dos, con un doblete de Lionel Messi​, en el primer año del equipo armero en Primera División. La pasada temporada el Barcelona goleó al Eibar por cero goles a cuatro con otro doble de Messi, un gol del canterano Munir y otro gol del charrúa Luis Suárez. La SD Eibar sólo no le ha marcado ningún gol al Barcelona en su estadio, y no sabe lo que es ganar al equipo culé en La Liga, una racha que quiere cortar y ganar por primera vez al Barcelona en Ipurúa.

​Declaraciones

Mendilibar mostró su máximo respeto al adversario, y avisó de lo peligroso que es el FC Barcelona, aun no mostrando su mejor versión: "El Barcelona en su estilo son los mejores. Ahora están cogiendo otra vez la onda, pero un Barcelona bajo te mete cinco. Es un gran equipo con un estilo de fútbol y con unos grandes futbolistas. Si cometes errores, te matan", matizó.

Subrayó la importancia de jugar en campo contrario, contra un equipo que apuesta por la posesión y te encierra atrás: "No quiero quitarle el balón al Barcelona, es casi imposible, lo que quiero es jugar mucho tiempo en su campo. Y eso también es complicado porque vas a apretarles y te salen de cuatro y te meten el miedo en el cuerpo. Tenemos que ser fuertes y valientes. Si eso lo hacemos bien, competiremos", recalcó el técnico de Zaldívar.

Por otra parte, Luis Enrique predijo lo complicado que es jugar en Ipurúa, viendo que "el Eibar será fiel a lo que ha hecho esta temporada para estar donde está en La Liga" y los resultados del equipo armero en su estadio, consiguiendo cinco victorias, dos derrotas, y dos empates en nueve partidos. Además, el técnico asturiano resaltó las cualidades técnicas del Eibar: "Si no presionamos bien, el Eibar tiene capacidad para asociarse bien, una de sus grandes cualidades es jugar por la banda y sus centros al área, porque tienen buenos rematadores", concluyó.

Sánchez Martínez dirigirá el encuentro

El colegiado murciano Sánchez Martínez, será el encargado de arbitrar el partido entre el Eibar y el Barcelona en Ipurúa. Este árbitro de 33 años de edad, es uno de los colegiados con mayor proyección internacional, empezando su etapa en una edad temprana al actuar como cuarto árbitro en las fases previas de la Champions League. Arbitró la victoria armera contra la Real Sociedad por 2-0, y la ida de los 1/16 de final en El Molinón contra el Sporting de Gijón, que gano el conjunto armero por uno a dos.

​Convocatorias

Ambos entrenadores han comunicado las convocatorias para el partido de este domingo en Ipurúa. ​José Luis Mendilibar ha convocado a estos 19 jugadores: Yoel, Areitio, Capa, Dos Santos, Lejeune, Gálvez, Luna, Dani García, Fran Rico, Escalante, Rivera, Pedro León, Inui, Bebé, Rubén Peña, Adrián, Josué, Nano y Sergi Enrich.

Por su parte, el técnico asturiano ha convocado a 18 jugadores, en los que destacan la ausencia de Rafinha, Andrés Iniesta, y la baja por sanción de Mascherano. Además, Masip es baja por decisión técnica. La lista de jugadores convocados es: Ter Stegen, Cillessen, Sergi Roberto, Aleix Vidal, Umtiti, Piqué, Mathieu, Jordi Alba, Digne, Busquets, Rakitic, Denis Suárez, André Gomes, Arda Turan, Alcácer, Messi, Suárez y Neymar.

Posibles alineaciones​