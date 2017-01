Pedro León, sobre el Barcelona: "Te cansan mucho y aciertan a la primera que tienen"

Google Plus

Pedro León en una disputa de balón (Fuente: La Liga)

Los jugadores del Eibar Ander Capa, Mauro Dos Santos y Pedro León han salido a zona mixta, después de la derrota por cero goles a cuatro contra el FC Barcelona en Ipurúa. El equipo armero se ha llevado una goleada de su estadio, ante un equipo azulgrana que gracias a la efectividad de los tres de arriba Messi, Neymar y Suárez se han llevado los tres puntos a casa.

El lateral de Portugalete ha destacado la actitud y el juego del equipo, a pesar del duro correctivo recibido: "Una muy buena primera parte, pero ellos han sido muy buenos. Nos quedamos con las buenas sensaciones del equipo", afirmó Capa. El equipo armero ha demostrado saber competir contra todo un FC Barcelona, que venía de ganar en Copa a la Real Sociedad en Anoeta por la mínima.

Por otra parte, el central argentino Mauro Dos Santos ha alabado al rival, y ha subrayado la calidad de sus jugadores: "Un partido que sabíamos iba a ser difícil. Son muy buenos te crean ocasiones y son efectivos en ataque", declaró. En cuanto a la exigencia de un equipo de la talla del FC Barcelona manifestó que "son los mejores del mundo", calificando al equipo de Luis Enrique en la cima del fútbol

Otro de los jugadores que ha pasado por la zona mixta de Ipurúa, ha sido el goleador menorquín Sergi Enrich. El delantero no ha tenido la oportunidad de marcar un gol, y se mostraba desilusionado por la falta del gol del equipo y contrariado por no haber anotado: "No son buenos, son mejores. Es muy difícil ganarles, pero sí creo que hemos merecido algún gol", opinó el balear.

Pedro León también realizó unas declaraciones a pie de campo a La Liga, y manifestó cuál había sido la clave de la victoria culé en Ipurúa: "Te cansan mucho y aciertan la primera que tienen", destacó el murciano.