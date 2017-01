Previa Eibar - Atlético de Madrid: hacia la épica

El Eibar no pierde la esperanza. Fotomontaje: Anxo Rei Rei-VAVEL-.

Recibir al Atlético Madrid, siempre supone un revés al mentón. La piedra rojiblanca, se encuentra en el zapato del equipo eibarrés. Desde que ascendieron, hace tres temporadas a la máxima categoría, los de la Capital se encargaron de vencerles tanto en el Vicente Calderón como en Ipurua. Una auténtica pesadilla, pasan los años, renuevan los entrenadores pero el desenlace no cambia de fisonomía. Aunque, este enfrentamiento es diferente a los demás porque está enmarcado en la Copa del Rey y se encuentra en juego la clasificación hacia semifinales, un escollo asequible para los azulgranas.

Más allá de estas vicisitudes de un pasado cercano, el buque que comanda José Luis Mendilibar el viento está en popa y por un sendero exacto. Habiendo sentenciado una de las mejores primeras vueltas, con 26 unidades obtenidas, el alejamiento de la zona baja (13 puntos les distancian del Sporting de Gijón, el décimo octavo), le permitió rehuir circunstancialmente La Liga y contemplar las primeras eliminatorias de la Copa. Con cuatro victorias y un empate, los armeros sellaron su registro más óptimo de la competición. Anteriormente, nunca habían traspasado el listón de los octavos de final.

Mientras tanto, el Atlético Madrid atraviesa un momento de vaivenes. Alejado del liderato en La Liga (siete puntos les distancian del Real Madrid, puntero que adeuda un encuentro) alterna entre producciones fructíferas en casa con el sesgo de la irregularidad fuera. Este presente, no es tan crudo en las demás competiciones. Con cuatro victorias y una derrota, al igual que Eibar, los de Diego Pablo Simeone añadieron a las llaves de Copa una particularidad, marcaron una diferencia pronunciada en el tanteador durante los partidos de ida en los que dos o más goles, encaminaron las eliminatorias.

Primer bache del curso

En Ipurua persiste la goleada encajada ante el Barcelona el domingo último. Encajar cuatro goles después de un partido, no es circunstancia de todos los días y más a sabiendas que Eibar hizo méritos suficientes para anotar. Pero, el míster armero buscará dejar atrás la caída liguera, desenchufar a sus dirigidos y que compitan al máximo este miércoles. El de Zaldívar interpreta en la interna del equipo, que estos partidos son un capítulo aparte y en donde las posibilidades de puntuar, elevan el grado de dificultad. Por eso sigue trabajando en la estructura sólida que conformó en esta temporada y apuesta a mantener la línea, con un colchón de puntos ante rivales más a mano, los presumibles contrincantes directos de quienes les separa una brecha considerable en favor de Eibar.

Yoel el reemplazante de Riesgo, bajo palos. Foto: Daniel Nieto-VAVEL-.

Las innumerables lesiones al cierre de año y a principios del presente, fueron condicionantes. El elenco vasco, siente la ausencia de los pilares defensivos. Sobre todo, Asier Riesgo un baluarte bajo palos. Ni que hablar de Iván Ramis, el experimentado zaguero que absorbe la presión y se complementa de maravillas con Florian Lejeune. En menor medida, Anaitz Arbilla. El ex del Espanyol, no hacía gran diferencia en comparación al actual titular Ander Capa, pero ante una discontinuidad del oriundo de Portugalete, tuvo que optar por un lateral más defensivo que respondió con un rendimiento satisfactorio. David Juncà, sin minutos perdió una oportunidad inmejorable de evidenciar su potencial en Copa.

La enfermería azulgrana, prosigue. Fran Rico, retornó recientemente y su regreso tras la lesión, provocó que el ex del Granada perdiese ritmo físico y futbolístico. Por ende, Gonzalo Escalante ganó en la consideración del entrenador y en estos momentos, el gallego no es un titular indiscutido. Rico junto a Dani García, se complementaban eficientemente desde la medular regulando el sistema de transiciones, presión y adelantamiento del equipo. Actualmente, esta ubicación del campo perdió en funcionamiento. Por último, Kike García es la baja más sensible en zona de ataque. En la conformación del doble ‘9’, el ex del Real Murcia cumplía una combinación perfecta al lado de Sergi Enrich, dos nueves de calibre y goleadores, que le estaban dando a Eibar más de una satisfacción. Además de las bajas por lesión, se suma la de última hora, ya que Antonio Luna padece unas molestias y Gonzalo Escalante no jugará por sanción. Ante las bajas, Imanol Sarriegi, Markel Areitio y Josué Dorrio del CD Vitoria (equipo filial de Eibar) forman parte de la convocatoria.

Ganar, ganar, ganar

Diego Simeone, es un entrenador consciente y conocedor de su plantilla. Un equipo al que él mismo fue ideando y perfeccionando temporada a temporada, acorde a las necesidades del momento. Ya en su quinta campaña al frente del equipo colchonero, refleja un espíritu ganador y de batallar en cada competición al máximo. Además, detenta personalidad a la hora de variar cuando el funcionamiento de sus dirigidos no es el esperado. Así sucedió en el principio del curso, cuando el 4-4-2 no era redituable y sacó más provecho con un 4-3-3.

Griezmann, el baluarte rojiblanco. Foto: Daniel Nieto-VAVEL-.

Tener jugadores lesionados, no es una circunstancia de la que el Atlético se halle exento. El primero en caer fue uno de los habituales para Simeone, Augusto Fernández. El exceltiña, se rompió el 25 de septiembre de 2016 (Deportivo La Coruña) los ligamentos. Luego, Jan Oblak, una pieza insustituible para el míster y responsable de la solidez defensiva que le llevó a ganar más de un partido. Ese mismo día, Tiago también sufría una lesión en su rodilla. Y recientemente, Bernabé con una dislocación de su hombro. A la altura de los mejores del mundo, la plantilla rojiblanca no le envidia a ninguna. Su fondo de armario que es extenso, le otorga tranquilidad. Por eso, Saúl y Moyà están supliendo a los lesionados, respondiendo a las necesidades del equipo. Debido a la carga de partidos, Antoinne Griezmann no viajará con el primer equipo a Éibar y en su reemplazo, el atacante el Atlético de Madrid B, Rober Mañas formará parte de los concentrados. El canterano, lleva una diana en la presente edición de Copa, cuando por el partido de ida, correspondiente a los dieciseisavos de final convirtió el sexto tanto frente al Grijuelo. Además, acumula 15 en la UEFA Youth League de la presente campaña.

Precedentes en Ipurua, los últimos cuatro

En el corriente año, se produjo la visita por parte del Atlético al Estadio municipal de Ipurua. Allí, en el reducto armero y respondiendo a la tónica reciente, los colchoneros se impusieron a domicilio por cero goles a dos. Este partido, fue el 07 de enero de 2017 (jornada 17). Los eibarreses, tenían 23 unidades mientras que los de la capital, 31. Los goles de Saúl (54’) y Griezmann (74’), sentenciaron la historia en favor de los rojiblancos. En total, se vieron las caras en diez ocasiones. El saldo favorece a los de Madrid con siete triunfos a uno, habiendo igualado en los dos restantes.

Saúl Ñíguez abrió la lata en Ipurua. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-.

El curso precedente, también se vieron las caras en el País Vasco y asimismo, la victoria correspondió para los indios. Se reiteró el marcador, de cero a dos. En aquella oportunidad, la jornada cuatro (19 de septiembre de 2015) enmarcó a ambos. En la segunda parte, Ángel Correa (62’) y Fernando Torres (77’), rubricaron el triunfo. En la temporada debut para Eibar, la 2014-2015, los de Simeone también se quedaron con los tres puntos. Esta vez, por un gol a tres. Era la jornada 21 (31 de enero de 2015), cuando Antoine Griezmann (7’) y Mario Mandzukic (23’, 25’) adelantaban a la visita. Antes del final, Federico Piovaccari (89’) descontó para el anfitrión.

Además de enfrentarse cinco veces en La Liga y una en Copa, también se midieron en Segunda División (4). En esta categoría, durante la temporada 2000/2001, curso en que los de la Capital bajaron, en Ipurua ocurrió el único triunfo armero. Fue en la jornada 34, un día histórico para Eibar. El 22 de abril, venció dos a uno al equipo colchonero. Por entonces, los dirigidos por Blas Ziarreta Obregón llegaron al triunfo, gracias a los goles de Iñaki Léniz (27’) e Igor Arenaza (35’), mientras que Salva Ballesta (71’), descontó en el visitante. Aquella temporada, el Eibar mantuvo la categoría, ya que finalizó décimo quinto con 50 unidades y el Atlético, cuarto con 74.

El quinto visitante más efectivo con noveno mejor local

Teniendo en cuenta la tabla acumulada que albergan las dos competiciones domésticas, La Liga y Copa del Rey, en la misma encontramos que la Sociedad Deportiva Eibar ha conseguido el 58% de los puntos conseguidos en esta temporada. Tal condición, le ubica como el noveno en condición de local. Ha concedido puntos frente al Osasuna, Atlético Madrid y Barcelona como local en Liga, mientras que en Copa permanece invicto como dueño de casa. A su vez, conjuntos como la Real Sociedad, el Villarreal y el Celta de Vigo se han dejado puntos en la comunidad vasca. El líder máximo de los anfitriones es el Real Madrid, con 26 unidades. Por otro lado, unos peldaños debajo de los blancos está el Atlético Madrid. Los de Simeone, consiguieron 21 puntos, es decir, el 51%. En rango de comparación, el Eibar en la misma condición obtuvo el 41% de sus unidades.

Mendilibar: “Si marcamos un gol, veremos”

La semana del Eibar fue cambiante. De la victoria a domicilio frente al Sporting a las dos caídas consecutivas frente a los ‘cocos’, dejaron sembrada la incertidumbre en los de Mendilibar. El míster, de cara a la vuelta del compromiso copero compareció ante los medios. Envió mensajes de alertas para su próximo rival (el Atlético): “Si marcamos un gol pronto, ya veremos”. Aunque se sinceró que la doble competencia les está pasando factura: “Nos viene bien la Copa, pero es cierto que las lesiones nos han trastocado. Observo más minutos de los que me gustaría en algunos jugadores”. Por otro lado se refirió a La Liga y las segundas vueltas: “Haremos una mejor segunda ronda que en temporadas anteriores”.

Mendilibar tiene confianza en su equipo. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-.

Simeone: "Moyà no jugará"

Por su parte, el argentino se mostró cauto pese a la diferencia de tres goles en la eliminatoria. Resècto del equipo titular, disipó las inquietudes: "Griezmann no va a viajar a Eibar, así entrena aquí el miércoles y Moyà no jugará". Mientras tanto, se refirió a la primera vuelta de sus dirigidos y el desempeño hasta el momento: "El primer semestre ha sido regular y es difícil repetir las unidades que conseguimos estos últimos años". Además, valoró positivamente a Ángel Correa: "Está creciendo, me pone contento y me ilusiona". Finalmente cerró: "Ojalá que podamos seguir creciendo el miércoles en Copa".

Arbitrará Jaime Latre

El encargado de impartir justicia en el partido de Eibar-Atlético Madrid, es Santiago Jaime Latre. Oriundo de Huesca, con 37 años y perteneciente al Comité Territorial de Árbitros de Aragón. Permanece en la máxima categoría desde la temporada 2014-2015, curso en el que subió a Primera el Eibar. Además del aragonés, en dicha campaña ascendieron como árbitros de Primera Iñaki Vicandi Garrido (Comité Territorial Vasco) y Mario Melero López (Comité Territorial Andaluz). En estas dos temporadas y monedas, Latre arbitró un total de 47 partidos. Será la primera vez que dirija un Eibar-Atlético. En cuatro oportunidades (dos por Liga y otras dos por Copa) arbitró al conjunto vasco. El saldo es de dos victorias (Elche en el 2014 y Espanyol en el 2016), un empate (Osasuna en Copa recientemente) y una derrota (Ponferradina en Copa durante el 2016). Mientras tanto, impartió justicia a los atléticos en cinco ocasiones. El registro para los de la Capital, cuatro empates (Valencia, Athletic Club en el 2015, Rayo Vallecano en Copa en el 2016 y Espanyol en Liga durante la presente) y un triunfo (Betis en el 2016). A su vez, expulsó a dos rivales (Javi Fuego del Valencia y Bustinza del Athletic Club).

Latre, dirigirá el primer Eibar-Atlético. Foto: Ricardo Larreina-VAVEL-.

Convocatorias Eibar-Atlético Madrid

Convocatoria del Eibar: Yoel Rodríguez, Markel Areitio, Ander Capa, Mauro Dos Santos, Florian Lejeune, Alejandro Gálvez, Fran Rico, Christian Rivera, Imanol Sarriegi, Adrián González, Rubén Peña, Bebé, Pedro León, Takashi Inui, Josué Dorrio, Sergi Enrich y Nano Mesa.

Convocatoria del Atlético Madrid: José Ángel Moyà, André Moreira, Filipe Luis, Lucas Hernández, Diego Godín, Stefan Savic, José María Giménez, Juanfran Torres, Sime Vrsaljko, Nicolás Gaitán, Gabi, Koke, Yannick Ferreira Carrasco, Kevin Gameiro, Fernando Torres, Rober Mañas, Ángel Correa, Saúl Ñíguez.