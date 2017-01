Cayendo, pero de pie

Google Plus

Acabaría empatando a dos goles la SD Eibar al recibir al Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Y es un resultado que va a dejar fuera de las semifinales a los armeros, que cayeron dando muchísima guerra a los de Simeone. Los de la capital empezaron colocándose por delante en el marcador, aunque los del combinado eibarrés lograron remontar. Al término del encuentro, Juanfran empataría el partido, cerrando así el marcador de la eliminatoria.

Una sosa primera parte

En la primera mitad de este partido definido por más de uno como un mero trámite, no destacó precisamente la presencia de excesivas ocasiones. Pudo llevarse un susto en los minutos iniciales el Eibar, con un despiste que dejó a Gameiro con el balón en las inmediaciones del área. Los armeros trataron de mantener el balón y llegar a la puerta colchonera mediante la combinación, aunque no fueron capaces de generar excesivas ocasiones.

Precisamente por las bandas es por donde más lo intentaban los de Mendilibar. Llegó a tener una buena el combinado armero cerca de la media hora de juego. Josué Dorrio puso en complicaciones a Moyá tras un rechace en un lanzamiento de falta de Bebé. El guardameta del combinado visitante contestó con una muy buena intervención.

Llegaría así el encuentro al descanso, tras una mitad que no estuvo demasiado animada. El receso, sin embargo, sentó francamente bien a ambos equipos, que salieron con más ganas a la segunda mitad. De hecho, empezaría con un gol madrileño. Giménez se adelantó a su marcador, Sarriegi, y conectó un gran testarazo en un saque de esquina, que batió a Yoel. Era un tanto en la que fue prácticamente la primera ocasión de los del Cholo.

El Eibar, a las armas

Contestaron de inmediato los armeros, que despertaron raíz del tanto encajado. Bebé protagonizó en primer lugar una buena acción individual. Fue capaz de llegar hasta una buena posición y enviar un centro al que nadie llegó. Además, subiría la presión el combinado emplazado en Ipurúa. También tuvo Moyá que responder a un tiro lejano del propio Bebé en un libre directo.

Habría un intercambio de intentonas entre ambos combinados una vez se rebasó la hora de encuentro disputado. Y cuando se encaraba la recta final, más o menos a más de un cuarto de hora del término del duelo, llegaría el empate. Sergi Enrich cazó un rechace de Pedro León, que envió un tiro al larguero, y lo empujó para hacer vibrar Ipurúa.

Los dos tantos armeros llegaron de modo prácticamente consecutivo, lo que aturdió al combinado colchonero

Y no tardaría mucho en volver a hacerlo la grada. Y es que unos minutos después, Pedro León empalmó un centro de Rubén Peña para batir a Moyá con muchísima clase. Este tanto sí que hacía más justicia a lo visto sobre el terreno de juego, en el cual los armeros fueron más valientes. Con dos goles anotados, era imposible no suspirar pensando en lo que podría haber pasado de no haber anotado Giménez en un saque de esquina. Sin embargo, ya era bastante premio llevarse el partido frente a los colchoneros, y más tras realizar un duelo muy serio y con varios hombres del filial sobre el césped.

No obstante, tenía una bala en la recámara el Atlético. Y Juanfran no la falló. Llegó un gran balón largo para el lateral colchonero, que galopó para llegar al esférico ante la oposición de dos defensores armeros. Tras ello, lanzó una sensacional vaselina que cazó a Yoel, y el esférico entró mansamente en la portería. Con ello, se cerraba el marcador del partido y la eliminatoria.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebrando el gol de Juanfran | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

El gol dejaba KO al Eibar. No aconteció mucho más en los minutos posteriores al tanto del empate, tras lo cual, finalizó el encuentro. El Atlético quedó clasificado para las semifinales, y el Eibar, piensa ya en la liga.