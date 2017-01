Eibar - Atlético de Madrid: puntuaciones del Eibar, vuelta de los cuartos de Copa

Google Plus

Los eibarreses culminaron su mejor campaña copera. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-.

El 25 de enero de 2017, quedó grabado en la historia de la Sociedad Deportiva Eibar. La entidad azulgrana, que lleva tres temporadas en la máxima categoría del fútbol español, culminó su actuación en la Copa del Rey. Dicho certamen, adquirió en el presente curso un carácter inolvidable ya que los de José Luis Mendilibar nunca habían superado los octavos de final, instancia en la que cayeron dos veces en ediciones anteriores. Esta campaña, dejaron atrás el viejo maleficio y escribieron un capítulo épico. Luego de haber vencido al Sporting de Gijón (dieciseisavos de final) y Osasuna (octavos de final), el Atlético Madrid contaba con las máximas posibilidades de pasar a la siguiente instancia de semifinales. Los de la Capital, habían ganado en la ida de cuartos por tres goles a cero. El desquite de la llave, se desempeñó en el Estadio municipal de Ipurua. Finalizaron empatados, dos a dos. José María Giménez (49'), adelantó a los rojiblancos cuando empezaba la segunda parte. Pero, los eibarreses le dieron la vuelta al marcador por intermedio de Sergi Enrich (73') y Pedro León (80'). A cinco minutos del cierre, Juanfran Torres igualó en el 85 de partido. De esta manera, el Atlético Madrid pasó a semifinales, junto al Celta de Vigo y el Deportivo Alavés, restando un cupo que se resolverá entre Barcelona y Real Sociedad.

0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).​

Mendilibar

8 | Maestro. El de Zaldívar, planteó el partido a la perfección. Conformó un equipo titular competitivo. Supo sobrellevar la adversidad que supone encajar dos goleadas en menos de una semana y que sus dirigidos mantengan la concentración al máximo. Se observó un equipo compacto, claro, qué sabe claramente su idea de juego y no renuncia jamás a la esencia de juego. Entre sus dos premisas principales, estas se llevaron a cabo en los 90 minutos: presión alta y amplitud en el campo. Acertó en las modificaciones, ya que Dani García le concedió más volumen de juego, Sergi Enrich y Pedro León, jerarquía, frescura y gol. Además, Josué Dorrio se presentó con el primer equipo sin complejos y estuvo a la altura.

Yoel

6 | Exacto. Después de recibir siete goles en dos partidos y asumir la responsabilidad en uno de los goles del partido de ida, el ex Real Celta Club de Vigo estuvo a la altura. Pasó desapercibido en la primera parte, ya que intervino solamente cuando Kevin Gameiro remató a portería, después de un fuera de lugar. En este lapso, se excedió a jugar en largo. Sin responsabilidad en los goles y con otra exigida maniobra ante Ángel Correa, a quien le detuvo un mano a mano a quemarropa.

Yoel, oportuno en cada participación. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-.

Capa

5 | Creciente. El oriundo de Portugalete, se mantuvo sólido defensivamente durante el encuentro. En la primera parte, no se observó su faz ofensiva por la que destaca frecuentemente. Pero, en la segunda, fue incansable desde la zona media, combinándose tanto con Bebé y Josué Dorrio. Decidido, claro y pragmático para tocar el balón. No atravesó momentos de zozobra en línea defensiva y cuando los ataques se volcaron a su zona, actuó tanto de pasador como de finalizador.

Dos Santos

5 | Curtido. El argentino, sigue respondiendo ante las oportunidades concedidas por el míster. Firme en las dos facetas del juego, tanto por lo bajo como en el juego aéreo. Se encontraba en condición de libre, al momento del cabezazo por parte de Giménez, circunstancia que no alcanzó a rechazar. Cada partido que sucede, se afianza más como eje de la zaga defensiva.

Gálvez

6 | Valiente. El ex Rayo Vallecano, en cada presentación actúa satisfactoriamente. Fue el más osado y participativo de los zagueros. Por arriba, soberbio y desde abajo, atento en cada cruce. Funcionó de relevo para Rubén Peña, ante los despistes de Bebé que no retrocedía hasta la línea final. En el segundo gol del Atlético, no alcanzó a tapar el remate de Juanfran. Una sola vez le superaron en velocidad, cuando Ángel Correa se fue ante Yoel.

Rubén Peña

5 | Ambivalente. Devenido a lateral, cumplió con alternancia la función de defensa. Sufrió las embestidas, cuando se juntaban Gaitán o Correa con Juanfran. Allí, perdía el de Ávila. Evidenció cierta vulnerabilidad ante los balones largos, el segundo tanto rojiblanco vino por esta vía. Participó a destajo en materia ofensiva durante la primera parte, con acciones en el tercio superior. El gol de Giménez le aplacó y perdió peso. Revivió con el empate de Enrich y se dibujó una asistencia para Pedro León en el dos a uno. Alternó buenas y malas.

Rubén Peña asistió a Pedro León en el segundo gol. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-.

Rivera

5 | Sensato. Como pivote defensivo al lado de Fran Rico, fue el más prudente a la hora de poner en circulación y ofrecer una salida clara. Inteligente para tocar, de una primera media hora con pases interiores, hacia la banda y elevado porcentaje de acierto. El ingreso de Dani García le perjudicó porque se destinó a un rol secundario, aunque posibilitó su adelantamiento como nexo de los atacantes. En cada golpeo de balón, ofreció un perfil satisfactorio.

Fran Rico

4 | Desenfocado. Sus titularidades esporádicas y el retorno tras la inactividad, le están pasando factura. Sin participación en el colectivo, realizó faltas innecesarias, se hizo amonestar tempranamente lo que le limitó. Presentó dificultades para pasar correctamente la pelota y desde una posición más adelantada de lo habitual, pasó inadvertido. Uno de los puntos negros del partido. Se le nota falto de confianza y después de perder la titularidad, se ha vuelto irregular en las prestaciones.

Dorrio

7 | Ingente. El canterano del CD Vitoria, se presentó con un debut esperanzador. Alternó con Bebé el posicionamiento de mediapunta, ubicándose tanto por derecha como en la izquierda. Adquirió protagonismo desde la derecha en las combinaciones junto a Capa con quien conformó un tándem. Osado, valiente para rematar a portería y exigir a Moyà. Atento en los segundos balones de los envíos aéreos. Imprimió velocidad, versatilidad y desborde a los ataques de Eibar. Careció de eficacia al centrar, pero estuvo soberbio.

Josué Dorrio, el segundo del filial que debuta con el primer equipo. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-.

Sarriegi

4 | Desconocido. Desempeñarse como mediocentro ofensivo y quedarse centralizado, por detrás de Nano le perjudicó. Su contacto con el balón fue intrascendente. Pasó el cuero hacia las bandas, pero no dibujó pases interiores. Generó una cartulina amarilla, después de una acción temeraria por parte de Lucas Hernández. Después, dentro del colectivo no funcionó satisfactoriamente y fue reemplazado. Cerró un partido discreto.

Bebé

5 | Voluble. El portugués, reflejó su temporada en el campo. Un futbolista que no termina de cuajar en el once, sumido por la irregularidad. Perezoso para retroceder, no advirtió las incursiones ofensivas por parte de Juanfran Torres. Con el balón en sus pies, atravesó buenas y malas. Su mejor momento, recostado sobre el carril derecho asociándose con Capa. Probó varias veces de media distancia y en una de ellas, forzó la aparición de Moyà. Como más destacado, su pase hacia la banda para Pedro León, en la jugada previa del uno a uno.

Nano

5 | Mancomunado. Suplir a Sergi Enrich, no es tarea fácil. El futbolista que llegó proveniente de CD Tenerife, participó para con el equipo. Se recostaba por las bandas a buscar el balón, pivotear y generar faltas. Se mostró incisivo desde el primer minuto y exigió la alerta constante de la zaga. En más de una oportunidad, les obligaba a desplazarse hacia los costados. El desgaste físico, le pasó factura a la hora de llegar más fresco a la portería de Moyà. Respondió.

Dani García

5 | Elegante. El guipuzcoano, le otorgó preeminencia al centro del campo. Absorbió la presión de los más jóvenes y su presencia les permitió a los demás, desempeñarse sin problemas. Seguro en el primer pase, valiente para tocar hacia adelante y también lateralizando. Eje del quiebre que permite el adelantamiento de los demás centrocampistas. Dueño y señor del medio, que le concedió un toque de distinción al equipo.

Dani García, el emblema azulgrana. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-.

Pedro León

6 | Eficaz. Unos segundos le bastaron para clarificar un avance de Eibar. De primera, impactó un remate en el poste y en el rebote de dicho disparo, Enrich igualó. De la misma manera, tras un pase de Rubén Peña, firmó con un gol la remontada. Gozó de escasos minutos, pero su participación fue determinante. Cada toque suyo fue distinguido e importante. El sobresaliente de la delantera armera.

Sergi Enrich

6 | Goleador. El mamífero voraz que vive del gol. Necesitó un toque para empatar la historia. Intenso al momento de presionar, siendo el primer foco de presión. Atento para pivotear con el eje del mediocampo y exigente para mantener en estado de desasosiego a la defensiva rojiblanca. Su presencia, demuestra lo importante que es para este equipo. En cancha, destacó.