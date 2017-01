El Eibar vuelve al triunfo

Google Plus

Con motivo de la vigésima jornada de Liga, la Sociedad Deportiva Eibar regresó a la mueca de felicidad después del desasosiego que significó la eliminación en Copa y las goleadas propinadas, tanto por el Atlético y el Barcelona. Los armeros no triunfaban en LaLiga desde el 15 de enero cuando superaron al Sporting de Gijón de visitante. Asimismo, tras tres jornadas de sequía como local, los tres puntos se quedaron en Ipurúa ante el Deportivo La Coruña. Un partido arduo para el Eibar, que se presentó con vicisitudes en un cúmulo de sensaciones, por una lado la irregularidad de las últimas seis jornadas, y por el otro, las bajas acumuladas entre los sancionados y la enfermería. Asier Riesgo, Iván Ramis, Fran Rico, Gonzalo Escalante y David Juncà encabezaban la lista. Pero los de José Luis Mendilibar llegaron al triunfo gracias a las conquistas de Adrián (min.3), Sergi Enrich (min.15) y Florian Lejeune (min.71), mientras que Emre Çolak (min.18) descontó para los gallegos que se quedaron con las manos vacías

Adrián abre la lata

El comienzo de partido, fue un estupor. Allí, en el Estadio municipal de Ipurúa, los anfitriones tomaron la iniciativa. Los locales, tuvieron la intención de hacerse dominadores de la posesión y de las acciones más peligrosas. Sin embargo, Bruno Gama avisaba al elenco armero. El mediapunta del Dépor sacó una falta a portería desde el ala izquierda aunque Yoel contuvo. El meta eibarrés fue una de las grandes figuras del encuentro. De inmediato, replicó el azulgrana. La acción ofensiva para el anfitrión imprimió claridad, rapidez y eficacia. La transparencia de Antonio Luna para sumergirse en el extremo zurdo que se asoció a Sergi Enrich, este advirtió su cercanía a Adrián González. Entonces, el ex del Rayo Vallecano golpeó el balón con un remate soberbio, para decretar el uno a cero para Eibar en el tres de partido.

Luna y Enrich se compaginaron, en el primer gol armero. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-.

A continuación, los de Gaizka Garitano salieron a por el empate. Más allá de las intenciones utilizaron como premisa el juego largo y las pinceladas de futbolista más desequilibrante: Emre Çolak. El mediocentro ofensivo se mostró incisivo aunque no podía conectar con Florian Andone el bastión deportivista. Hacia el minuto once, Bruno Gama anhelaba imponerse en las alturas aunque Alejandro Gálvez no le dejó y envió el esférico a córner. Posteriormente Çolak a pie zurdo centró de cachetada y Sidnei de volea remataba encima del horizontal. Estas incursiones, quedaron en la nada porque de inmediato el Eibar pisó con vehemencia la portería defendida por Tyton. Un rechazo defectuoso por parte de Fernando Navarro se transformó en una ocasión para los de Mendilibar. Alejandro Gálvez, que se hallaba ahí merodeando, recuperó el cuero de cabeza desde el tercio superior, éste cayó a voluntad de Adrián y el mediocentro lo transformó en pase gol ya que Sergi Enrich combinó astucia y calidad para estampar el dos a cero.

Gol psicológico

La reacción por parte del Deportivo La Coruña no demoró. Fue con el mismo oportunismo que primó en el segundo gol que encajaron. Después de un centro desde la izquierda que peinó Andone al sector derecho Antonio Luna, éste no alcanzó a cerrar el envío al corazón del área y Çolak se anticipó para acortar distancias. En la segunda mitad de la etapa inicial, el partido careció de situaciones. Se observó un trámite discreto en donde los armeros disminuyeron el nivel de la intensidad y le cedieron terreno al Deportivo. Los de A Coruña explotaban los huecos por banda derecha y se encarrilaban hacia el área mediante Andone. Alejandro Gálvez se puso a tono con este desbarajuste y contuvo las embestidas del rumano. La más clara se presentó para los locales. Pedro León capturó un pase largo y remataba cruzado aunque el esférico se despidió sin dirección a la portería de Tyton.

Yoel fue el verdugo deportivista. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-

Hacia el segundo tiempo, el conjunto visitante implantó otra propuesta de juego. Desarrollando un fútbol más ofensivo de tenencia, pase corto y apertura en el terreno de juego, con la llegada de los laterales desde la zona media hasta los extremos y las situaciones de peligro no se demoraron. Entonces los de Garitano tuvieron contra las cuerdas al equipo anfitrión. Este, optó por aferrarse al resultado aunque fue una alternativa suicida y provocada en gran mérito por los gallegos. En el 46 de partido Adrián controló el cuero desde la franja derecha del área y disparaba centrado a las manos de Tyton. Dos minutos más tarde, Florin Andone dibujó un ‘8’ ante Lejeune por el sector derecho de la frontal y en la zona de gatillo remató cruzado. Todos vaticinaban gol pero Yoel respondió soberbio a córner.

En el minuto 49 se presentaba la polémica del partido. El balón llegó a merced de Emre Çolak y el número ‘8’ de los blanquiazules cayó desparramado aquejando una falta dentro del área. Pero el colegiado Martínez Munuera prosiguió el juego. Los minutos corrían en un ánimo furibundo. Por el contrario no se observaba una mejoría armera. El Dépor hostigaba. En el 54 de partido nuevamente Yoel se vestía de héroe para mantener al Eibar en ventaja. Çolak que estaba recuperado del fastidio precedente, probó desde la frontal y el ex celtiña se estiró hacia la izquierda para desviar el balón. La Sociedad Deportiva Eibar se aproximaba mediante Lejeune. El zaguero francés, capturó un esférico que quedó inerte dentro del área aunque Tyton se hizo con el esférico. La arremetida por parte de Andone desde la derecha, requirió el trabajo de Yoel. El delantero rumano hacia el minuto 66 impactó el balón aunque el guardameta atrapó sin problemas.

Lejeune liquida el pleito

A la salida de un córner, en el minuto 71, el Eibar aprovechó su momento. En esta oportunidad el rechazo consiguió los límites de la frontal. Astuto, el recién ingresado Rubén Peña la introdujo en el corazón del área y fue Sergi Enrich, quien asistió a Florian Lejeune que se encargó de empujar la pelota para el tres a uno. Este gol se calaba hondo en las entrañas del Dépor. Los de Garitano, habían tenido ocasiones para igualar y en un santiamén la esperanza blanquiazul se derruía. A partir de entonces, el partido se quebró. Los eibarreses manejaron el partido a merced. Además estuvo más cerca el Eibar del cuarto, que el Deportivo del descuento. Antes del final, dos remates de Rubén Peña aproximaron al equipo vasco de la cuarta diana en el 88 y 89, pero entre Fernando Navarro y por la ineficacia del futbolista de Ávila el tanteador permaneció igual. De este modo los guipuzcoanos alcanzaron la victoria y así las 29 unidades, cantidad de puntos que le permite encarar lo inmediato lejos de la zona roja y con la esperanza de consumar una segunda vuelta más próspera que las precedentes.