SD Eibar Fundazoia y la ONG Egoaizia firman un acuerdo

Los armeros se propagan en el planeta. Foto: SD Eibar.

La actividad incesante del Eibar sorprende día a día. La dirigencia del club vasco además de funcionar como entidad transparente, destaca por su labor social. En esta oportunidad se consumó un acuerdo. El mismo consta de un convenio que unifica a dos instituciones: por un lado la Sociedad Deportiva Eibar y en el otro, la ONG eibarresa Egoaizia. El objetivo de dicha unidad consiste en funcionar como sostén hacia el desarrollo de la Escuela Deportiva Eibar en Piura. Este establecimiento se encuentra en Perú. De esta manera la SD Eibar Fundazioa rubrica su función como órgano del club en el que fomenta los valores más importantes: el trabajo en equipo, el compromiso y la humildad, entre otros.

La Escuela Deportiva Eibar de Piura surgió hace 14 años gracias al esfuerzo de ambas partes. La institución del país incaico alberga a 150 niños y niñas de varios equipos, entre los que se destacan aquellos que participan de la Liga de Fútbol Femenino. Asimismo y respondiendo a esta tendencia, Pierina Núñez Cordero integró parte de la Selección Nacional Absoluta de Perú. Además otras tres menores están siendo observadas para futuras convocatorias. Los representativos cuentan con equipos en ambas ramas. En la masculina: Segunda División Amateur, Sub 17, Sub 15 y Sub 13. En la femenina: Senior y Sub 17.

Para finiquitar el acuerdo SD Eibar Fundazioa se hizo cargo del traslado a la Comunidad del País Vasco del director de la Escuela: Wilmer Bermejo. Este acontecimiento marca la primera aproximación del directivo a la entidad azulgrana. A su vez durante su estadía recibió la información por parte de los profesionales eibarreses. Entre ellos se encontraban integrantes del departamento de Dirección de Cantera, responsables de metodología, Fútbol Femenino y estructura de gestión. Por otro lado aprovechó a visitar el entrenamiento del Primer Equipo en Atxabalpe e impartió una charla sobre los valores del fútbol base.