Yoel: "Vernos en una zona tranquila nos hace trabajar con más ilusión"

Google Plus

Yoel en Ipurúa | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

La Sociedad Deportiva Eibar sumó tres puntos muy importantes ante el Deportivo de la Coruña de Gaizka Garitano en el Estadio Municipal de Ipurúa. Pero el hecho de que los armeros obtuvieran la victoria, parte de la culpa fue del guardameta gallego del Eibar Yoel Rodríguez. Realizó importantes y buenas paradas donde evitó que los deportivistas pudieran remontar el encuentro.

El cancerbero armero fue quien habló una vez que finalizase el partido y se mostró contento con su trabajo: "Al final si las paradas valen para que el equipo se enchufe en el partido pues mejor. Acababa de comenzar la segunda parte y lo mejor es el resultado. Al final pudimos meter otro gol y así conseguimos parar un poco el partido".

La victoria que obtuvo el Eibar no quedó en los tres puntos, sino que los armeros pudieron romper las estadísticas. Desde que los de Mendilibar juegan en Primera División no habían conseguido ganar al Deportivo de la Coruña hasta esta jornada. "Yo antes de venir al partido, a Ipurúa, decía que yo tampoco había ganado nunca al Deportivo. Así que yo también rompo una estadística, todo el mundo sabe que es el eterno rival del Celta de Vigo y la verdad es que escuché algún cántico hacia mí pero no pasa nada. Para mí era un derbi más y ganar siempre te lleva un buen sabor de boca", dijo Yoel respecto al tema.

Por otra parte, afirmó que los insultos que recibió por parte de la grada que no le molestaron. "Al final valen para meterte en el partido. Son aficiones y hay mucha rivalidad, pero nada malo", añadió.

Para finalizar su comparecencia, Yoel Rodríguez habló sobre la actual situación de la Sociedad Deportiva Eibar: "Por supuesto que nos sale la sonrisa cuando vemos la clasificación. Al final eso es lo más importante, el ir sumando puntos. Ya son tres más y cernos en una zona tranquila nos hace trabajar cada semana con más ilusión", concluyó el portero.