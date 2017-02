Calavera, único superviviente de los cedidos del Eibar en Segunda

Google Plus

Jordi Calavera en acción en La Romareda (Fuente: La Liga)

​Los jugadores de la SD Eibar que están cedidos en la Segunda División Española disputaron el fin de semana encuentros de la jornada 23. Pere Milla, Unai Elgezabal y Jordi Calavera son propiedad del club armero pero están cedidos en el UCAM Murcia, Alcorcón y Lugo respectivamente. Repasamos su trayectoria en estos equipos, y analizamos cuál ha sido su incidencia en los partidos de la jornada pasada.

Pere Milla el delantero centro de Lérida no está teniendo las oportunidades que deseaba en el equipo del UCAM Murcia. En la pasada jornada no jugó ningún solo minuto en el empate de su equipo en El Arcángel, y desde que recaló en Murcia sólo ha jugado cinco partidos, de los cuales únicamente en tres de ellos ha sido titular. ​ La competencia con Natalio, Jona y Vicente es fuerte y son jugadores experimentados en la categoría.

La llegada del nuevo entrenador Francisco ex del Almería no ha favorecido al delantero cedido por la SD Eibar, apostando por Natalio y Jona en la parcela ofensiva, y ni siquiera convocando a los partidos al delantero de Lérida, que sólo ha entrado a cinco convocatorias en las 23 jornadas disputadas y ha jugado un total de 253 minutos.​ Su situación el UCAM Murcia es irrevocable y es probable que vuelva al Logroñés de Tercera División del Grupo 16, que se sitúa en la tercera posición y donde Milla destacó la pasada temporada anotando 18 goles.

Sensaciones positivas

Por otra parte, Unai Elgezabal no está siendo titular indiscutible en el Alcorcón, pero sí que ha disputado más minutos que Pere Milla. Sin embargo, lleva desde la jornada 20 sin jugar, es decir, tres partidos en blanco para el defensa de Urduliz, su posición la está ocupando Nelson el ex jugador del Betis y Osasuna entre otros. ​David Navarro y Bellvis están ocupando el eje de la zaga y Nelson y Owona ocupan los laterales, Elgezabal jugaba en un sistema de tres centrales y al incorporar a un lateral con mayor recorrido se ha visto desplazado al banquillo. En la anterior jornada no disputó ningún minuto en la victoria de su equipo contra el líder de la categoría el Levante.

El único de los cedidos que ha jugado los 23 partidos y es regular en las alineaciones es Jordi Calavera. El central de Tarragona es uno de los pilares del Lugo, ha jugado 1965 minutos y junto con Ignasi Miquel forman una pareja de centrales sólida y joven. ​Calavera es uno de los fijos para Luis César Sampedro, y gracias en parte a su trabajo y a la de sus compañeros están situados en la séptima posición a dos puntos de los puestos de playoff de ascenso. ​En la pasada jornada jugó los 90 minutos en el empate del Lugo contra el Zaragoza en La Romareda.