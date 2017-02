El Valencia, en busca de la regularidad

Google Plus

Fuente: LFP

Cesare Prandelli dejó el Valencia en la decimo séptima posición hace apenas un mes cuando dimitió. Dejo un equipo muy tocado psicológicamente que cada día iba a menos. La llegada de Voro ha causado un gran impacto dentro del equipo y también en Mestalla donde sin lugar a dudas tienen una de las aficiones más duras de toda La Liga Santander.

El “efecto Voro”

En los tres partidos que ha disputado el Valencia con Voro al banquillo han terminado con dos victorias (2-1 vs Espanyol y 0-2 vs Villarreal) y una derrota ( 3-1 vs Las Palmas) y exhibiendo un gran cambio de actitud tanto dentro como fuera del campo.

Todo parece indicar que a partir de ahora hasta el final de temporada el Valencia irá hacia arriba en lucha de alguna de las posiciones más altas de la clasificación.

El partido que disputaron el pasado lunes frente Las Palmas no se rindieron hasta el minuto 90 y supieron combatir con un hombre menos en prácticamente toda la segunda parte por culpa de la expulsión de Munir que vio doble amarillo en los primeros compases de la segunda mitad.

Los refuerzos de invierno: Zaza y Orellana

El Valencia tenía muchas posiciones para mejorar en visto los que llevaban haciendo con Prandelli y el director deportivo, Alexanco, ha creído necesario reforzar al ataque con dos incorporaciones de un nivel más que aceptable.

Zaza no tenía minutos en la Juventus y el club “ché” consiguió la cesión de este por dos millones y si el delantero juega más de 10 partidos y el club le quiere el club italiano ingresará 16 millones más. De momento, el jugador italiano está cogiendo forma física y los preparadores le han hecho un “planning” de su dieta para ponerse en forma lo más antes posible. De momento ha disputado dos partidos pero entrando des del banquillo.

Por lo que hace a Orellana la relación entre él y Berizzo parecía totalmente rota. Ni el argentino contaba en sus planes al chileno y el chileno no quería jugar para el argentino. Lo que vendría siendo un culebrón sur americano. No fue hasta ayer, el último día del mercado de fichajes, que el Valencia anunció la incorporación de Orellana. El extremo destaca precisamente por su velocidad y puede aportar mucho en el esquema de Voro debido a que juega con dos extremos.

Bajas importantes para el sábado

En el partido que disputó el lunes el Valencia en Las Palmas había apercibidos de sanción Parejo y Nani entre otros y tanto uno como el otro vieron su quinta tarjeta amarilla, por lo que tendrán que cumplir ciclo de sanción frente un Eibar que irá hasta Mestalla con mucha confianza en ellos mismos.

También en el partido del lunes Munir fue expulsado por doble amarilla y se perderá el partido contra el conjunto vasco. El jugador cedido por el Barcelona lleva 3 goles en 17 partidos. Cifra nada buena para un delantero que este año tendría que sorprender a toda la liga para hacerse un hueco en los planes de Luis Enrique.

Lo más probable es que para el enfrentamiento de este fin de semana el entrenador “ché” juegue con Mario Suárez en lugar de Parejo, Zaza para Munir y el recién llegado Orellana o Rodrigo por Nani.