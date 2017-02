El auge che

Google Plus

El Valencia buscará seguir sumando para salir de su pequeño pozo. Foto de La Liga

Muchos se preguntan cómo un equipo con el palmarés del Valencia CF puede estar en la situación en la que se ha ido encontrando durante los últimos tiempos, y cómo aún no ha conseguido ponerle remedio.

Los ches no se encuentran en una posición cómoda de la tabla como se había venido acostumbrando desde hace más de una década. No obstante, su situación no ha sido cosa de azar.

Desde hace meses, el banquillo del conjunto valenciano ha sido una gran incógnita, con idas y venidas continuadas que nunca han ayudado a la estabilidad del club.

La defensa tampoco se escapa de ese compendio de errores que han obstaculizado el desarrollo normal de un equipo acomodado como solían ser.

Ahora, Voro ha regresado al banquillo aportando algo de equilibrio a dicho aspecto. En los últimos cuatro partidos tan sólo ha encajado una derrota, parece que las cosas están cambiando y que poco a poco su imagen se lava a medida que los puntos suben al casillero, e intentará lo propio contra su próximo rival.

La SD Eibar tratará de pararle los pies a un equipo que empieza a reflotarse. Los armeros sí que han conseguido una considerable regularidad que se refleja en su posición actual, el décimo puesto.

En contraposición, los valencianistas se encuentran en el decimoquinto puesto, muy cerca de la zona de descenso, siempre temida, porque una vez que se entra, a muchos, cuesta salir.

Aunque tengan un partido menos, debido al Mundialito de Clubes que disputó el Real Madrid, será un partido cuanto menos difícil en el que no debe confiar como de fácil puntuación ya que tendrá que arrebatárselos al actual líder.

Este sábado cuatro de febrero, a las 20:45 horas, Eibar y Valencia se verás las caras en el encuentro que se disputará en el Estadio de Mestalla, donde los de Voro intentarán hacerse fuertes en su feudo y continuar con su auge, mientras que los de Mendilibar lucharán por llevarse los tres puntos a Eibar.