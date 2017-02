Mendilibar: "Mostraremos nuestro estilo para contrarrestar el juego del Valencia"

Google Plus

Rueda de prensa de Mendilibar (Ángel Ezkurra/VAVEL.com)

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar ha comparecido este mediodía en la sala de prensa para recibir las preguntas de los periodistas, relativas al partido que se disputa este fin de semana, concretamente el sábado a las 20:45 horas, entre el Valencia Club de Fútbol y la Sociedad Deportiva Eibar en el estadio de Mestalla.

El técnico vasco, con respecto al conjunto valencianista, ha afirmado que espera que los de Voro traten de encerrar al Eibar en su campo, dado el nivel de sus jugadores y la situación de necesidad que atraviesa la entidad de la capital del Turia. Mendilibar espera a un Valencia completamente diferente al que visitó Ipurúa en la segunda jornada de Liga, allá por el mes de agosto, partido que ganó por la mínima el conjunto armero. Sin embargo, no quiere que este resultado sirva de precedente para que los suyos se confíen y es realista en cuanto a lo que sucedió en aquel encuentro: “Aquí tuvimos mucha suerte, ganamos cuando tuvieron muchas ocasiones claras en la primera parte”.

Para tratar de contrarrestar las acometidas del conjunto local, Mendilibar tiene claro el estilo de juego que quiere que el equipo proponga, su estilo habitual de fútbol: “La idea del juego es la misma tanto fuera como en casa. No jugamos de diferente manera. El rival igual sí y aprietan más en casa y delante de su afición. Ha habido partidos fuera que hemos apretado y hemos hecho ocasiones y en otros igual no tanto. En el último, en Gijón, hicimos ocasiones, generamos juego y creo que ganamos con merecimiento. A ver si podemos seguir en la misma linea”.

Por tanto, el técnico tiene claro que, a pesar de la difícil situación por la que pasa el Valencia, va a ser un rival muy complicado, y más aún en casa: “Es un Valencia necesitado, no por los agobios de clasificación que ha tenido hasta no hace mucho, pero es un equipo que está abajo y que está hecho para estar arriba”. No obstante, sabe que si el Eibar propone el estilo de juego que lleva mostrando toda la temporada puede poner en mucho apuros al Valencia y volver a casa con un buen puñado de puntos que le haga seguir soñando con las plazas europeas.