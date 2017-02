El Eibar se gana el derecho a soñar

Google Plus

Los armeros celebrando el tanto de Adrián en Mestalla. Foto: Photo Silver

Quien diría que en el año 2017 la Sociedad Deportiva Eibar, estaría jugando en Primera División, con opciones de meterse en competición europea. Absolutamente nadie, podía haberse imaginado tal situación en el ámbito armero. Y es que, en cosa de 3 años han pasado de la división de bronce a jugar en la máxima categoría del fútbol español.

Todo este éxito, se debe al gran trabajo que se ha venido realizando en la institución vasca, desde que Gaizka Garitano dirigía al cuadro blaugrana.

Pero el de entonces era un equipo completamente diferente, del que solo queda el capitán, Dani Garcia uno de los mayores artífices de todo esto. Pero el fútbol es un deporte colectivo, en el que 11 jugadores luchan por sacar los tres puntos en cada encuentro, y eso es precisamente lo que están llevando a cabo los armeros.

Desde que comenzó el curso, hemos visto a un Eibar sólido y sin fisuras, un conjunto unido y con el mismo objetivo en mente: ganar. Puede que esta mentalidad este siendo una de las claves para lograr el éxito, que se traduce en Europa. En el entorno eibarrés, de manera paulatina comenzamos a oir con más frecuencia la palabra: "EuroEibar", un término que suena utópico para los seguidores más fieles del cuadro armero. No es de extrañar que así sea, dado que hace no mucho tiempo luchaban por mantener la categoría, y que si no hubiese sido por la gran labor de Alex Aranzabal en los despachos, otro gallo cantaría.

En la vigente campaña, los de Mendilibar cuentan con 32 puntos y solo a tres del Villarreal, conjunto que cierra los puestos continentales. Si son séptimos, no es por casualidad detrás del "temporadón" del conjunto armero, hay mucho trabajo, esfuerzo y sobre todo, dedicación. Además la buena dinámica con la que vienen compitiendo, los ha convertido en un cuadro, apto para luchar por la UEFA Europa League.