Mauro Dos Santos: "Será importante ganar en Sevilla"

Google Plus

El zaguero perfila a titular ante las molestias de Ramis. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-.

Enfrentarse al Sevilla en óptimas condiciones y atravesando el mejor momento de la temporada, supone para la Sociedad Deportiva Eibar todo un desafío. El barco que comanda José Luis Mendilibar y capitanean los futbolistas azulgranas halló un sendero de tranquilidad al comenzar la segunda vuelta. Tres victorias consecutivas, con un bagaje de nueve goles anotados y apenas uno encajado (Dépor). En la víspera de la visita al Ramón Sánchez Pizjuán fue Mauro Dos Santos quien compareció tras el entrenamiento en el Complejo Deportivo de Atxabalpe. El zaguero argentino tiene en mente la visita a Andalucía. A sabiendas que será en un campo difícil, el ex Banfield sostuvo: “Conseguir los tres puntos en Sevilla supondrá mucho para Eibar”.

Desde otra perspectiva y teniendo en cuenta los últimos dos compromisos de Liga, el conjunto guipuzcoano supo plantar al colectivo en el campo rival, a base de presión, intensidad y posesión. “Nosotros iremos al Sánchez Pizjuán a hacer nuestro trabajo que consiste en presionarles arriba y cumplir el juego que venimos pregonando”, consideró Dos Santos. A su vez, brindó una valoración positiva del conjunto que dirige su compatriota Jorge Sampaoli: “Es un gran equipo que cuenta con futbolistas y técnicos con mucha calidad”. Además del entrenador albiceleste se encuentran algunos paisanos del defensa armero: Nico Pareja, Gabriel Mercado, Matías Kranevitter, Walter Montoya y Luciano Vietto, rivales que ha enfrentado cuando defendía los colores del Banfield argentino.

Continuando con sus sensaciones previas a la jornada 23, Dos Santos vaticina un partido de características diferentes al último disputado en el Estadio municipal de Ipurua que les enfrentó a Granada: “Es un partido distinto al del último lunes y será bonito poderlo jugar”. Más tarde, extendió los elogios para con el cuadro rojiblanco: “Son un equipo compacto, saben muy bien a qué juegan y nos van a apretar aprovechando el empuje de su afición”. Para el zaguero de 27 años la clave será estar concentrados "los 90 minutos", realizar un gran trabajo y que ellos no se encuentren "en su día”. Además, sentenció: “Demostramos que podemos hacer partidos buenos tanto en casa como fuera”. Antes de finalizar, reflejó cómo se siente en este Eibar y habló sobre su puesto en la plantilla azulgrana: “Hasta el sábado no me siento titular. Las decisiones de alinearme le corresponden al míster y si formo parte del inicial, será bienvenido”.