Mendilibar: "No podemos empezar a soñar porque todavía queda mucho"

Mendilibar, en rueda de prensa | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

La Sociedad Deportiva Eibar del técnico vasco jugará este sábado un partido muy importante en Primera División si quieren finalizar la temporada en puestos europeos. En frente tendrán a nada más y nada menos que a un Sevilla del entrenador argentino Jorge Sampaoli que está luchando por el primer puesto en la clasificación de La Liga Santander, donde actualmente ocupa el Real Madrid esa dichosa primera plaza.

Mendilibar afirmó que "podemos sacar los tres puntos en Sevilla" y valoró el buen estado de sus jugadores. El de Zaldívar declaró lo siguiente: "La gente está entrenando muy bien, convencida de lo que hace y sale al terreno de juego pensando que puede ganar, sin miedos. Creo que podemos competir y ganarles". Además, recalcó que "si ganamos al Sevilla, empezamos a pensar en cosas mayores pero solo por la situación en la que nos quedamos. Tendríamos 38 puntos, no sé si en Europa o no porque eso depende de otros equipo pero sí en la misma dinámica que estamos llevando hasta ahora".

No obstante, el entrenador vasco señaló que "lo importante son los puntos, no en qué va a ser después. Tenemos que pensar en cada partido. No podemos empezar a pensar y a soñar en más lejos porque todavía queda mucho".

En la rueda de prensa fue preguntado también por la trayectoria del Sevilla y el míster afirmó esto: "El Sevilla es el equipo que ha sorprendido a todos porque está compitiendo durante todo el año, está por delante del Atlético, cerca del Barcelona y no tan lejos del Madrid. Eso se hace siendo un equipo competitivo". Y destacó que "cambian de jugadores y de sistema y siguen ganando".

Mendilibar manifestó que mantendrá un mismo sistema de juego el sábado contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, y que el equipo no debe pensar en el rival, sino en ellos mismos.