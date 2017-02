Nano, única novedad en la convocatoria armera

Google Plus

Nano en el partido ante Osasuna en Ipurúa | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

José Luis Mendilibar ha dado este viernes 17 de febrero la lista de convocados para el partido ante el Sevilla FC de la próxima jornada 23 del campeonato nacional de liga. El partido, que se cerrará la jornada de sábado en el campeonato liguero enfrentará a dos de los equipos con mejor forma del propio campeonato, el Sevilla FC, que suspira por obtener el título, y la SD Eibar que hace lo propio por obtener un pase para jugar en Europa la próxima temporada.

Para el partido ante el cuadro hispalense, Mendilibar ha llamado a un total de 18 jugadores entre los que destaca la inclusión del delantero tinerfeño Nano tras perderse el pasado encuentro ante el Granada CF. La entrada de Nano supone la salida del capitán Dani García, que no podrá jugar debido a una sanción como consecuencia de la acumulación de tarjetas amarillas tras ver una ante el cuadro nazarí la pasada jornada.

La lista de convocados que ha dado Mendilibar la completan Yoel, Areitio, Ander Capa, Arbilla, Mauro Dos Santos, Lejeune, Ramis, Antonio Luna, Escalante, Fran Rico, Rivera, Adrián González, Rubén Peña, Pedro León, Bebé, Takashi Inui, Nano y Sergi Enrich.

Mendilibar, sin la posibilidad de poder poner en el once a su capitán y una de las referencias en el pivote, probablemente recurrirá a Rivera para formar su ya clásico doble pivote junto a Escalante. Rivera ya jugó de inicio hace dos jornadas en la victoria por 3-1 ante el Deportivo de la Coruña, no obstante, su pareja en el pivote fue Dani García y no Escalante.

Nano es la gran novedad de la convocatoria, pero sus opciones de jugar en el once titular son muy escasas. Ese once titular muy presumiblemente cuente con Yoel bajo palos. Capa, jugador pretendido en los últimos días por el FC Barcelona tras la lesión de Aleix Vidal, muy probablemente juegue en la banda derecha. Ramis y Lejeune formarían la pareja de centrales y Arbilla o Luna completarían la zaga en la banda izquierda. Escalante y Rivera formarían el doble pivote, y por delante tendrían una tripleta formada por Inui en una banda, Adrián de enganche y Pedro León en la otra banda escudando juntos al killer Sergi Enrich.