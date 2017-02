Previa Sevilla - Eibar: Europa es una realidad

La Sociedad Deportiva Eibar vive un momento dulce. Los armeros cerraron con dos goleadas, victoria por 0-4 contra el Valencia y 4-0 frente al Granada, una fase de la temporada, el objetivo principal de este curso era la permanencia, y ya se ha logrado. Así lo dijo el propio Mendilibar: "Creemos que lo del descenso está hecho". Ahora toca encontrar otros objetivos, nuevas metas, y el Eibar fija su punto de mira en Europa, y en la 6ª plaza que ocupa actualmente el Villarreal. Para ello, tendrán ir sumando poco a poco, partido a partido, por lo menos hasta que el cansancio haga mella y el cuerpo no dé más de sí. El sábado tendrá su primer test, uno muy serio además, contra el Sevilla FC, a las 20:45 horas, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El Eibar, en su mejor momento

Los armeros han sumado 12 de los 18 puntos posibles en este 2017, al vencer a Sporting de Gijón, Deportivo de la Coruña, Valencia y Granada y caer frente Atlético de Madrid y FC Barcelona. Remarca, en especial, sus últimos dos choques, que saldaron con sendas goleadas por 4-0 y 0-4 a Granada y Valencia respectivamente. El Eibar vive su mejor momento, la afición tiene fe, el equipo se lo cree y los resultados acompañan, el sueño europeo es posible.

En lo que a la clasificación se refiere, los guipuzcoanos se encuentran en 7ª posición con 35 puntos, uno menos que el Villarreal, y deben apretar ahora para llegar con opciones al final del curso. El Submarino Amarillo, además, juega este domingo ante la Real Sociedad en Anoeta y es éste un momento idóneo para apretarles.

El Sevilla mira de reojo a la Champions

El Sevilla de Sampaoli está completando una espectacular temporada hasta el momento. Los andaluces son terceros con 46 puntos, a 2 puntos del FC Barcelona y a 3 del Real Madrid, líder de La Liga Santander a pesar de haber disputado 2 encuentros menos que el resto. Son especialmente fuertes en su feudo, donde ha perdido contra el Barça y ha igualado otros dos partidos, venciendo todos 7 restantes .Aún así, no ha comenzado bien la segunda vuelta, ya que perdió en el campo del Espanyol y solo empató contra el Villarreal hace 15 días, aunque el equipo enderezó el rumbo la pasada jornada ganando en Las Palmas.

Ahora recibe al Eibar, pero lo hace con la mente puesta en el Leicester, contra el que jugará la próxima semana en los octavos de final de la Liga de Campeones y con el derbi contra el Betis en el horizonte.

Precedentes

Los encuentros entre Sevilla y Eíbar se han caracterizado por un dominio claro de los andaluces, que no han perdido ninguno de los cinco encuentros que han disputado en Primera División contra el Eibar, acumulando dos victorias y tres empates en un total de 5 partidos. La temporada pasada los armeros cayeron en Sevilla por 1-0 con tanto de Fernando Llorente, que ya no forma parte de la plantilla. El último enfrentamiento entre ambos conjuntos se dio en el partido de la primera vuelta del presente campeonato liguero, un partido que finalizó con empate a uno a pesar de que el Eíbar terminó con dos jugadores menos sobre el terreno de juego.

Declaraciones de los entrenadores

Jorge Sampaoli compareció en rueda de prensa para analizar la situación del equipo de cara a próximos encuentros y, en especial, al choque contra el Eibar.

El técnico argentino sabe perfectamente que la relevancia de algunos encuentros puede desviar miradas y mente: “Se piensa en ese partido -Leicester-, pero después priorizo. Ahora tenemos la obligación de pensar en el Eibar, es un paso anterior al encuentro del miércoles. Tenemos que gestionar lo futbolístico, lo emocional y lo físico”.

También habló sobre la situación actual del equipo, sobre el que comentó: “Hay que ver si los rendimientos individuales, relacionados con los colectivos, se mantienen. Ellos son los que van a determinar lo que ocurra. Lo emocional ayuda a que los jugadores importantes ayuden a lo venidero. Ojalá puedan mantener el nivel y nos mantengan entre los mejores y si no hay muchos jugadores que quieren sus minutos”.

José Luis Mendilibar también atendió a los medios de comunicación de cara al choque contra el Sevilla. “Podemos sacar los tres puntos en Sevilla porque estamos bien y vamos a competir. La gente está entrenando muy bien, convencida de lo que hace y sale al terreno de juego pensando que puede ganar, sin miedos. Creo que podemos competir y ganarles”, afirmó el entrenador vizcaíno.

En lo referente al objetivo de entrar en zona europea, Mendilibar se mostró, como acostumbra, extremadamente cauto: “Si ganamos al Sevilla, empezamos a pensar en cosas mayores pero solo por la situación en la que nos quedamos. Tendríamos 38 puntos, no sé si en Europa o no porque eso depende de otros equipo pero sí en la misma dinámica que estamos llevando hasta ahora. Lo importante son los puntos no en qué va a ser después. Tenemos que pensar en cada partido. No podemos empezar a pensar y a soñar en más lejos porque todavía queda mucho. Para que te des el trastazo no falta nada. Por ejemplo, te golean e igual te vienes abajo”.

Convocatorias

Tanto Eibar como Sevilla han anunciado recientemente las convocatorias oficiales para el partido de este sábado. Para el partido ante el cuadro hispalense, Mendilibar ha llamado a un total de 18 jugadores entre los que destaca la inclusión del delantero tinerfeño Nano tras perderse el último encuentro ante el Granada CF. La entrada del delantero cubre la salida del capitán Dani García, que no podrá jugar debido a una sanción como consecuencia de la acumulación de tarjetas amarillas tras ver una ante el cuadro nazarí la pasada jornada.

La lista de completa de convocados es la siguiente: Yoel, Areitio, Ander Capa, Arbilla, Mauro Dos Santos, Lejeune, Ramis, Antonio Luna, Escalante, Fran Rico, Rivera, Adrián González, Rubén Peña, Pedro León, Bebé, Takashi Inui, Nano y Sergi Enrich.

Sampaoli, por su parte, también ha facilitado la lista de jugadores llamados para medirse al Eibar: Sergio Rico, David Soria, Mariano, Lenglet, Mercado, Ramí, Carriço, Escudero, Kranevitter, N'Zonzi, Vitolo, Sarabia, Correa, Nasri, Franco Vázquez, Vietto, Ben Yedder y Jovetic.

Posibles alineaciones: