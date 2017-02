El Eibar es más propenso a la derrota sin Dani García

Google Plus

Los armeros sumaron su tercera caída sin su capitán. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-.

El último sábado 18 de febrero de 2017, en marco de la jornada 23 de Liga el Eibar cayó derrotado en su visita al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. El Nervión se impuso por el marcador de dos goles a cero, en lo que significó la primera derrota armera de la segunda vuelta. Durante este partido, los de José Luis Mendilibar desempeñaron un partido satisfactorio en cada una de sus líneas. Sin embargo la falta de lucidez en el tercio superior les terminó costando caro. A su vez, echó de menos la ausencia de dos baluartes: Iván Ramis en la zaga defensiva y el estandarte del mediocampo: Dani García.

No descubrimos nada remitiéndonos a la importancia que imprime su capitán en la Sociedad Deportiva Eibar. García que se encuentra en primer equipo azulgrana desde la Segunda División B, es prácticamente insustituible como doble pivote. Ante el Sevilla, la baja por sanción del nacido en Zumárraga (también intervenido de una osteosíntesis del cuarto metacarpiano de su mano derecha) modificó la organización en el centro del campo. Su reemplazante fue Fran Rico irregular campaña aquejado por las lesiones y las suplencias, relegado por Gonzalo Escalante. Este último fue quien se amoldó al rol defensivo, dejando atrás su faceta más adelantada de los últimos encuentros. El ex del Boca Juniors ocupó un puesto clave en las salidas blaugranas, una función que sabe realizar aunque se destaca por el robo de balón en el tercio superior, una tarea que complementa gracias al trabajo sucio de Dani García. Además no se le vio colaborando en la creación. Pese a ello fue el mejor de los pivotes.

El emblema armero, un gran ausente en Sevilla. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-.

La presencia del capitán de este Eibar es más que importante. Cuando ello no ocurre, la dinámica del conjunto difiere. Incluso con su ausencia, los de Mendilibar registran un historial desfavorable. En Liga el ex de la Real Sociedad quedó fuera del equipo inicial frente al Málaga (jornada cinco) y Sevilla (fecha 23). En ambos encuentros los armeros terminaron con derrota por dos a uno y a cero respectivamente. Desde la otra competencia (Copa del Rey) el registro es un tanto más alentador: cuatro encuentros al margen con un saldo de tres victorias (Sporting de Gijón por duplicado, Osasuna) y una caída (Atlético de Madrid). Además cuando estuvo en cancha el Eibar no perdió (terminó igualando frente a Osasuna y Atlético de Madrid).

La derrota como tendencia

Más hacia atrás en el tiempo durante La Liga 2015-2016, Dani García no estuvo en las jornadas once, 25 y 35. El precedente marca una victoria (Getafe), un empate (Dépor) y una derrota (Celta de Vigo). En dicho curso la ausencia se extendió a la Copa. Allí estuvo al margen ante la Unión Deportiva Las Palmas y los dos fueron con derrota. En la primera temporada del Eibar en Primera, García estuvo afuera de las convocatorias en tres oportunidades (por sanción): dos derrotas (Atlético de Madrid en la jornada 21 y Barcelona en la 27) como así también un empate (Getafe en la fecha 37). Finalmente en el curso del ascenso a la máxima categoría (2013-2014) tampoco formó parte del equipo en dos compromisos. Estos fueron contra el Alcorcón (empate a cero) y Ponferradina (caída dos a uno).

En síntesis el saldo se resuelve así: de la últimas cuatro temporadas el de Zumárraga no formó de la partida en 16 cotejos con un historial de cuatro victorias (tres en la 2016-2017, una en 2015-2016), tres empates (uno en 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014) y nueve derrotas. Las mismas se distribuyen así: 2016-2017 (3), 2015-2016 (3), 2014-2015 (2), 2013-2014 (1). Con respecto a la balanza de goles sin el capitán: 24 convertidos y 28 recibidos. La estadística final es que cada vez que Dani García no juega las posibilidades de victoria son de un 25%, de empate 19% y la derrota en un 56%.