El Málaga llegará a Eibar tras cortar su racha de nueve partidos consecutivos sin ganar

Albentosa espera el balón junto a Ramis en el pasado encuentro entre ambos conjuntos. Imagen: La Liga

El Málaga CF tratará de llevarse los tres puntos en su visita a Ipurúa. Para ello, cuentan con un equipo con jugadores de alta calidad como Camacho, Ontiveros, Keko o Peñaranda junto a jugadores de una gran experiencia como pueden ser Kameni o Martiín Demichelis. En la última jornada, consiguieron la victoria en La Rosaleda por 2-1 ante Las Palmas con goles de Pablo Fornals y Charles. De esta manera, terminaron con la racha de nueve partidos consecutivos sin ganar en liga.

En cuanto a factores positivos, se podría destacar, tal y como se ha mencionado antes, que vienen de ganar en La Rosaleda ante Las Palmas. Esta victoria con sabor a gloria, puede haber hecho que el Málaga se haya quitado la espina de una vez por todas y salgan más confiados al terreno de juego. Además, sin Sandro en el campo, el conjunto malacitano no conseguía marcar más de un gol en un mismo partido, por lo que la pasada jornada mataron dos pájaros de un tiro, y esto siempre sirve para subir la moral del equipo.

Además, en este caso, también conviene hacer memoria, y es que en el pasado enfrentamiento ante el Eibar, el Málaga CF se llevó la victoria por 2-1 con goles de Sandro y En Nesyri para el conjunto malagueño, y con gol de Nano por parte del conjunto armero. Un guion, que en teoría será muy diferente esta vez, ya que Nano no podrá contar con minutos por lesión, Sandro es duda y En Nesyri no cuenta con minutos desde que se fue a la Copa África. A su vez, históricamente, el balance es positivo para el Málaga, ya que en nueve enfrentamientos desde 2007, el Málaga ha ganado cinco, ha empatado tres y tan sólo ha perdido un partido, en el año 2015 en Ipurúa por 1-0.

Sin embargo, hay un dato que estremece a los aficionados malacitanos y es que su equipo todavía no ha conseguido ninguna victoria a domicilio esta temporada, ni en Liga ni en Copa del Rey. De hecho, el Málaga no cosecha una victoria fuera de casa desde el 19 de marzo de 2016, cuando ganaron al Betis por 0-1 en el Benito Villamarín. Aunque su penúltima victoria en Liga es precisamente ante el Eibar en el último partido que se vieron estos conjuntos las caras en Ipurúa, el 30 de enero de 2016.

A la poca eficacia fuera de casa, hay que añadir que el conjunto blanquiazul cuenta con bajas verdaderamente importantes que le están pasando factura como la de Sandro Ramírez, que es duda para este choque. Al delantero canario, se le suman las bajas de Camacho, uno de los baluartes del equipo, por acumulación de tarjetas, José Rodriguez por sanción, y Recio, Kuzmanovic y Koné por lesión. Además, Juanpi y Demichelis son duda por molestias durante la última semana. Bajas muy trascendentes en el juego del equipo blanquiazul, ya que jugadores como Sandro, Juanpi y Camacho son de los jugadores más destacados del equipo y el resto son jugadores que contaron o estaban contando con minutos esta temporada.

Como conclusión, el Málaga es un equipo con mucho potencial pero al ser un partido fuera de casa y al contar con tantas bajas se le va hacer difícil conseguir la victoria en Ipurúa. Aunque no hay que olvidar que Ipurúa es un campo que se les da bien y podrían dar un susto al conjunto armero si éstos salen confiados. Si Sandro no llega a este choque, ‘El Gato’ Romero deberá buscar otras opciones para conseguir el gol y culminar su buen juego de ataque, ya que el fútbol es gol, y sin gol, obviamente, no se ganan los partidos.