Rubén Peña: "Hay mucho que descubrir sobre mí y poco a poco se irá viendo"

Rubén Peña en Ipurúa ante el Granada | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

El año que está viviendo Rubén Peña en la Sociedad Deportiva Eibar será muy memorable para el jugador. Cuando fichó por el equipo, le dijeron que el equipo lucharía por la permanencia; en la actualidad, el Eibar está prácticamente salvado, y quién sabe si luchará por Europa. No hay nada mejor que estrenarse en Primera de esta manera, como le ha sucedido a Rubén Peña.

Sobre los dichos objetivos, el abulense declaró lo siguiente: "Siempre decimos que vamos a asegurar matemáticamente la permanencia y si estamos séptimos o arriba como ahora lucharemos por Europa o lo que haga falta. Una vez que estemos salvados lucharemos por todos los objetivos que estén al alcance".

Respecto al último partido, donde el Eibar perdió 2-0, Peña dijo que las derrotas siempre duelen, pero que deben de estar contentos con el trabajo que hicieron pese a la derrota. "Llevamos el partido donde quisimos, que es algo que al míster le gusta y al final el Sevilla es un buen equipo. Si tienes que perder que sea con esas sensaciones que tuvimos. Fuimos mejor que un Sevilla en su campo y eso dice mucho del equipo. Intentaremos que el sábado tengamos esas sensaciones y seguro que entre el ambiente y que estemos más acertados, la victoria será más fácil para nosotros", dijo al respecto el atacante de la Sociedad Deportiva Eibar.

Este sábado los hombres de Mendilibar intentarán olvidar la derrota sufrida en Sevilla enfrentándose a otro equipo andaluz, el Málaga, pero queriendo finalizar el partido ganando. Sobre el encuentro, Rubén Peña dijo esto: "Ellos son conscientes de la dificultad de jugar contra el Eibar en Ipurúa. Nosotros intentaremos ser nosotros mismos, llevar el camino que estamos haciendo. Si hacemos los que sabemos, los tres puntos se quedarán en casa".

Para finalizar su comparecencia, el abulense habló sobre su situación personal en el Eibar. Afirmó que se encuentra muy contento en la entidad armera: "Hay mucho Rubén Peña por descubrir. Es mi primer año en Primera y me estoy acoplando bien. Hay mucho que descubrir sobre mí y poco a poco se irá viendo. Mientas aporte otras cosas, no me importa no marcar. Si tengo ocasiones y son claras, claro que me gustaría hacer goles. Pero si el equipo necesita que yo haga otro movimiento para que se beneficie el compañero, estaré encantado igual", concluyó el abulense.