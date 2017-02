La figura del rival: Keko

Google Plus

El mediapunta del Málaga apunta a titular. Foto: Carlos Martínez-VAVEL-.

El próximo sábado no será un partido más. La Sociedad Deportiva Eibar enfrenta al Málaga Club de Fútbol, en marco de la jornada 24 de Liga que se celebrará en el Estadio municipal de Ipurua. En el contrincante del elenco armero se encuentra Keko Gontán. El centrocampista que actualmente milita en cuadro de Marcelo Romero, pasó por la entidad eibarresa durante la campaña 2015-2016. Vestido de azulgrana, completó 30 partidos y anotó tres dianas. Además consiguió el objetivo con el blaugrana: la salvación.

No fue sencillo para los futbolistas del Málaga saltar al campo en medio de un descontento general. Así se evidenció un papel protagónico de la afición blanquiazul, reclamando por una reacción futbolística. El equipo de la Costa del Sol venía en la previa de la jornada 23 con un bagaje de once encuentros sin conocer la victoria, ya que su última puntuación de a tres había sucedido ante el Dépor el último 26 de noviembre de 2016. Incluso el clima se volvió más hostil con la falta directa que anotó Mauricio Lemos para la Unión Deportiva Las Palmas.

Sin embargo el Málaga dio una muestra de carácter frente a la adversidad. Por intermedio de un Keko indescifrable que conformó un tándem espectacular con Roberto Rosales, los de Romero se acomodaron en la situación de partido y le dieron la vuelta al tanteador. Primero fue Pablo Fornals quien se aprovechó de una segunda jugada tras un balón parado y más tarde, Charles recibía una asistencia de Keko para firmar el dos a uno. Los 69 minutos del nacido en Madrid fueron gravitantes. Entre sus puntos álgidos del encuentro se destacan: un disparo a portería que contuvo Javi Varas, 28 pases correctos de 31 (efectividad del 90%), un pase gol, tres ocasiones de peligro creadas, un centro, dos driblajes, una recuperación en defensiva, cuatro faltas cometidas y una sufrida. Después en el segundo tiempo con la amarilla que le mostraron y el rol del Málaga en un papel más austero, el perfil de Keko se dedicó al aspecto defensivo y decreció el rendimiento.

La reivindicación

Por otro lado desde comienzos de febrero, Gontán viene siendo un jugador fiable en el esquema malagueño. Anteriormente una lesión en el sóleo derecho le mantuvo marginado prácticamente cuatro meses lo que le impidió formar parte de las convocatorias del ex entrenador: Juande Ramos. Actualmente con el arribo de Romero y la lesión de Sandro Ramírez (el futbolista más trascendente), el despunte de Keko se fue dando paulatinamente. Primero sustituyó a Juan Pablo Añor (Osasuna, jornada 20), luego a Gonzalo Castro (Espanyol, fecha 21) hasta alcanzar la titularidad en los últimos dos compromisos: primero en la igualdad frente al Villarreal (jornada 22) y luego en la última victoria frente a Las Palmas (fecha 23). Su irrupción en el equipo titular le sentaron bien al ex del Eibar, ya que de los últimos seis puntos en juego (coincidentes con los partidos que arrancó en el inicial), los blanquiazules consiguieron cuatro. Anteriormente había disputado dos cotejos más en el titular, acumulando dos igualdades. Es decir, cada vez que Keko fue al titular el Málaga no perdió. Veremos si la racha prosigue en Ipurúa.