Mendilibar cree que el equipo "va a dominar más el juego que el rival"

Mendilibar comparece ante los medios (Ángel Ezkurra: VAVEL)

El técnico de la Sociedad Deportiva Eibar ha comparecido este viernes ante los medios en la sala de prensa de Ipurúa para hacer declaraciones de cara al partido que disputa el conjunto armero este sábado a las 20:45 horas ante el Málaga, además de haber presentado la lista de convocados para el mismo.

Mendilibar ha asegurado que, a pesar de venir en una buena dinámica, el equipo no va a relajarse lo más mínimo: "Exceso de relajación no tenemos ni pensamos que somos mejor que el rival. Si no corres, cualquier rival es mejor que tú”. Además, ha querido destacar la actitud de sus jugadores: “Tenemos confianza y cada vez nos vemos más seguros. Somos descarados y tratamos de hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Eso es bueno.

En cuanto al desarrollo del juego, ve un mayor control por parte del Eibar, en el que cree que el Málaga saldrá "a esperar y ver lo que pueden encontrarse. No podemos darles pie a que nos asusten en alguna contra”. Según el técnico, la idea del Málaga a principio de temporada “no era estar donde están sino intentar llegar a puestos europeos o estar cerca. Ganar el otro día les supone distanciarse bastante más de los puestos de descenso y ahora mismo su idea, además de ir sumando puntos, será pensar más en mirar para arriba que para abajo".

Por último, el técnico armero ha sido preguntado por el que fuera jugador del Eibar, Keko Gotán, actualmente en las filas del Málaga, del que ha dicho que “le conocemos y él también nos conoce a nosotros. Eso no quiere decir que por eso vas a tener más facilidades para defenderle. El Málaga está bien y Keko está mejor que antes. Se le ve esa gracia y que quiere hacer las cosas”.