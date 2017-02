Previa Eibar - Málaga: Ipurúa se disfraza de fútbol

Previa SD Eibar - Málaga CF / Fotomontaje: Anxo Rei / VAVEL

Volver a ganar. Esa es la consigna que la Sociedad Deportiva Eibar esconde bajo la careta para un carnaval balompédico que le puede dejar por una semana más bailando a las puertas del cielo que con tanto esmero busca. Tras un duro viaje a Sevilla, esta vez Ipurúa observará a los suyos intentar soñar de nuevo; los hombres de José Luis Mendilibar se crecen en su fortín.

Frente a ellos tendrán al Málaga, un rival que acaba de romper una racha de casi tres meses sin conocer la victoria. Incógnitos bajo una máscara blanquiazul, los boquerones intentarán que su último triunfo no quede aislado en un mar de empates y derrotas visitando un estadio muy difícil.

El baile dará comienzo al inicio de la noche y el graderío eibarrés se engalana para presenciar una celebración alegre pero con un toque de dramatismo como solo a tales alturas se da. En efecto, llegará el momento en el que Eibar o Málaga muestren su verdadera cara. Y eso es lo que importa: Ipurúa se disfraza de fútbol.

Oportunidad de oro

Para la SD Eibar el partido contra el Málaga se presenta como una gran oportunidad de obtener tres puntos que la dejen al borde de la permanencia virtual y la acerquen aún más al sueño europeo. El Eibar perdió en Sevilla por dos goles a cero pero dejó muy buenas sensaciones jugando de tú a tú contra el tercer equipo de la liga en una caldera como el Ramón Sánchez-Pizjuán. Eso da buena muestra de la capacidad del equipo armero, que del centro del campo hacia adelante tiene un poder capaz de derribar los muros más gruesos. De los de Mendilibar depende dejar la pasada jornada en un simple borrón a una temporada hasta ahora excelente.

Un equipo necesitado de victorias

El Málaga ganó a la Unión Deportiva Las Palmas el pasado lunes y ahora quiere que ese sea el inicio de una racha de triunfos que lo deje lejos de la zona de peligro. Esta temporada no está siendo satisfactoria para el cuadro malacitano y la convulsión ha llegado hasta el banquillo: Juande Ramos dimitió y fue sustituido por Marcelo 'Gato' Romero. Desde entonces los resultados no han mejorado y El Gato ha firmado el peor arranque de un técnico debutante al no ganar ni uno de sus cinco primeros encuentros. Después siguió sin lograr los tres puntos hasta el partido contra Las Palmas. En definitiva, los boquerones llegan a la cita del sábado con ganas de gonar. No obstante lo hacen con varias bajas y dudas importantes.

Anteriores duelos

En las dos últimas temporadas Eibar y Málaga se han enfrentado en cuatro ocasiones, todas ellas en Liga.

En la 2014-2015 el partido de la primera vuelta lo ganó el Málaga por 2-1 en La Rosaleda; en la segunda en Ipurúa se impuso el Eibar por 1-0. En la 2015-2016 el primer partido en el feudo local resultó en un empate a cero y el segundo en victoria a domicilio del Málaga por 1-2.

Ya en la presente temporada, en la jornada 5, se impusieron los boquerones por dos goles a uno en La Rosaleda.

El Eibar llega al partido séptimo con 35 puntos. La salvación fluctúa alrededor de los 40 y los de José Luis Mendilibar tienen al Villarreal, que ocupa el último puesto de Europa League, cuatro puntos por encima. Desde su derrota por 0-4 contra el Barça y su posterior eliminación en Copa los armeros han firmado un balance abrumador solo oscurecido por el último encuentro frente al Sevilla: 3-1 al Dépor, 0-4 al Valencia y 4-0 al Granada.

El Málaga, por el contrario, encadena una victoria, dos empates y dos derrotas en las últimas cinco jornadas disputadas; 5 puntos de 15 posibles. El triunfo, contra un rival directo como Las Palmas en la pasada jornada, dejó buenas sensaciones en cuanto a juego para los de Marcelo Romero.

Para José Luis Mendilibar el Málaga es "un equipo que tiene mucho potencial". El zaldivaltarra cree que el conjunto del Gato Romero "en defensa en el mercado de invierno se ha reforzado bien y en ataque cuenta con unas bandas rápidas y de calidad". También ha destacado la labor ofensiva de Chory Castro, Keko (ex del Eibar) y Charles.

Sobre el estado de sus jugadores, el técnico vasco se muestra satisfecho: "Hemos entrenado muy bien, tengo buenas sensaciones, espero que nos salga un buen partido".

Marcelo Romero, su homólogo en el Málaga, señala que "es un partido importante" para los blanquiazules en la búsqueda de la primera victoria a domicilio: "Es el objetivo que tenemos marcado. Intentar sacar el máximo de puntos a la gente de abajo y luego se pensará en la zona alta. Primero hay que ganar fuera de casa y después buscaremos otras prioridades".

Para el técnico boquerón "el Eibar equipo que sabe a lo que juega. Defienden todos y atacan todos. Para ganar siempre tienes que dar más que tu rival y tirar de oficio. Sergi Enrich, Pedro León son jugadores determinantes dentro del campo. Su zona media también. Tienen centrales muy fuertes que van muy bien por arriba".

Árbitro: Estrada Fernández (Colegio catalán)

Xavier Estrada Fernández, de 41 años, será el encargado de dirigir el Eibar-Málaga. El del sábado será el segundo partido que pita tanto a los locales como a los visitantes en esta Liga. Lleva 141 partidos arbitrados en Primera División y ganó en dos ocasiones el Silbato de Oro de la máxima categoría.

Convocados

Mendilibar ha convocado a 16 jugadores del primer equipo más 2 del filial, de tal forma que la lista queda así: Yoel, Areitio, Capa, Arbilla, Dos Santos, Ramis, Lejeune, Luna, Dani García, Escalante, Adrián, Rivera, Pedro León, Inui, Bebé, Rubén Peña, Sergi Enrich y Josué.

Fran Rico queda fuera por sanción, mientras que Riesgo, Gálvez, Juncà, Kike García y Nano son bajas por lesión.

El 'Gato' Romero se lleva a 19 jugadores a Ipurúa: Kameni, Boyko, Rosales, Demichelis, Luis Hernández, Juankar, Diego Llorente, Duda, Keko, Fornals, Jony, Michael Santos, Miguel Torres, Chory Castro, Ontiveros, Charles, Peñaranda, Villanueva y Ricca.

No estarán por sanción José Rodríguez y Camacho; Juanpi, Recio y Sandro están lesionados.

Posibles onces