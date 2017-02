Mendilibar: "No miro a Europa, lo único que me importa es que tenemos 38 puntos"

Mendilibar dando órdenes | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

La Sociedad Deportiva Eibar obtuvo una victoria muy importante en el Estadio Municipal de Ipurúa tras derrotar al Málaga del ‘Gato’ Romero por 3-0 en un día donde los armeros no tuvieron muy buen día pese a la cantidad de goles marcados. El juego de la primera parte fue nula por parte de ambos equipos pero al final del descanso Sergi Enrich asistió a Adrián González para que el centrocampista madrileño anotase el primero de los tres goles a puerta vacía, a placer.

Con estas palabras valoró Mendilibar el partido que se disputó en Ipurúa: "El primer tiempo no ha sido bueno. Ellos han estado mejor que nosotros, pero tampoco han tenido ocasiones y nosotros hemos acertado en la última jugada del primer tiempo. El segundo tiempo ha sido nuestro. Con el 2-0 todo ha sido más fácil". Manifestó que no fue el mejor partido de los suyos, pero que sin hacer mucho peligro, aprovecharon las ocasiones que tuvieron durante los 90 minutos.

Respecto a la solidez defensiva, que ha ido mejorando con el paso de las jornadas, dijo lo siguiente en la sala de prensa de Ipurúa: "Tenemos la capacidad de llegar en mejores condiciones a los últimos tramos del partido. Antes nos remontaban, pero ahora llevamos muchos partidos en los que estamos seguros atrás y no tenemos que encerrarnos para defender el resultado".

Respecto a Sergi Enrich, que cada día va a más, solamente tuvo palabras bonitas. "Está con mucha confianza, no solamente en lo que a goles se refiere. Toma buenas decisiones, hace controles buenos... Cada día está mejor. Es un jugador que primero juega al fútbol y luego marca goles". Respecto a la jugada del gol de Adrián González, Mendilibar valoró lo que hizo segundos antes el delantero balear, que se la pasó en lugar de chutar. "El gol de Adrián es un ejemplo de ello. Cualquier otro delantero hubiese disparado", valoró.

Para finalizar su comparecencia, habló sobre los objetivos del Eibar en esta recta final de la temporada. Dijo que, de momento, solo piensa en la salvación: "No miro a Europa. Lo único que me importa es que tenemos 38 puntos y creo que estamos salvados, porque habrá tres equipos que no lleguen a estas cifras. Vamos a ponernos cotas sencillas, llevamos todo el año entre los diez primeros y no queremos bajar de ahí", concluyó José Luis Mendilibar.