Las claves del Eibar - Málaga | Fuente: LaLiga

Suntuoso fue el triunfo que cosechó la SD Eibar sobre el Málaga, en un encuentro marcado por el color y la fiesta en la grada, donde los armeros fueron superiores a un combinado visitante que en ningún momento inquietó a los eibarreses. Estuvo marcado por diversos factores el encuentro, que hicieron que acabara por decantarse a favor de los locales.

Movilidad en ataque y en defensa

Con Mendilibar, el sacrificio es innegociable. Para jugar, tienes que correr, tanto al atacar, como al defender. ¿Y cual es el resultado? Pues hoy quedó patente. La sublime movilidad de los jugadores armeros al atacar permite al conjunto sacar el balón con mayor firmeza. Además, al estar prácticamente los diez hombres de campo en movimiento, siempre hay un apoyo cercano al jugador que tiene el balón, lo que simplifica en muchas ocasiones la labor de oxigenar la presión. Esto desemboca por otro lado en las continuas subidas de los laterales, que serán posteriormente tratadas.

En lo que a defensa respecta, esta exigencia acaba generando una excelentísima línea de presión, muy difícil de romper. Y prueba de ello ha sido la suma facilidad con la que el Málaga ha desechado sus posesiones en cuando ha intentado combinar. De hecho, en los mediados del primer tiempo, ya desistieron los andaluces en sus intentos de ser combinativos, y acabaron por dedicarse a buscar la vía rápida, topándose siempre con Lejeune, Ramis o... Otro fruto de esta movilidad, Dani García y principalmente Escalante, realizando ayudas en defensa.

Efectividad llevada al extremo

Y no puede dejarse pasar por alto el hecho de que los armeros no fueron capaces de generar demasiadas ocasiones reales de peligro, a pesar de estar prácticamente los noventa minutos acometiendo contra la meta albiceleste. Sin embargo, en las pocas ocasiones que tuvo, se las apañó el conjunto armero para anotar un gol a placer, forzar un penalti que posteriormente sería convertido, y enviar al fondo de la red de un modo muy heterodoxo y acrobático un centro largo de Arbilla.

Así pues, el Eibar hizo de un partido sobresaliente en lo que a juego respecta, un partido algo más soso en cuanto a ocasiones. Pero un partido que normalmente, tal vez hubiera acabado sólo con un gol de ventaja o sin goles -de nuevo, teniendo en cuenta únicamente la cantidad de ocasiones que hubo- se acabó tornando en goleada.

El show de Adrián González y Pedro León, sigue de gira

Tiene más que acostumbrado Adrián al espectador y seguidor a su magia, a su pelea y a su saber hacer. Es un jugador sobresaliente, con muy buena capacidad para moverse entre líneas, mover el balón, y con el instinto goleador de un delantero. Y además, parece no tener techo. Simplemente, cada partido que pasa, lo hace incluso mejor. Hoy logró anotar su primer doblete con la SD Eibar, en un partido sobresaliente del madrileño.

Por su parte, el murciano también fue una pieza importante del triunfo armero. Su capacidad para asociarse con Ander Capa en la banda derecha convirtió en ambrosía cada internada, cada intentona y cada ocasión. Tiene mucha clase, y no tiene vergüenza en demostrarlo. Fue primordial su inteligencia al tratar de recortar a Juankar en la acción que acabó en el penalti que supuso el segundo gol.

Los carrileros, marca de la casa

Y no se puede hablar del partido del Eibar, sin hacer especial mención al trabajo de los dos laterales o carrileros. Son las dos posiciones del campo que más trabajo exigen con el sistema de Mendilibar, las que hoy ocuparon Ander Capa y Anaitz Arbilla. Sin embargo, el primero tiene pulmones y piernas de sobra, y al segundo, pocos le ganan en ganas. Además, los dos, calidad tienen de sobra.

Se asociaron a la perfección con Pedro León y Takashi Inui -respectivamente-, y de hecho, su aportación incluso influyó facilitando las labores defensivas. Pues al verse desbordados con facilidad, los laterales del Málaga rehusaron incorporarse al ataque con frecuencia, lo que liberó los carriles de la mitad de campo armera de atacantes. Además, esto forzó mucho a Keko, Duda y Jony a bajar, lo que los agotó.

Menciones de honor

Y hay diversos factores no tan destacables, pero que aún así influyeron en el transcurso del juego. Por ejemplo, cabe destacar que Arbilla se las apañó para anular completamente a Keko, que tuvo un retorno amargo a Ipurúa. Por otro lado, es casi pecado no hacer mención al sobresaliente trabajo y la generosidad de Sergi Enrich a lo largo no de este partido, sino de todo el curso.

Fue además importante el hecho de que el Málaga jugara con un único punta, de hecho, uno mucho más bajo que Lejeune y Ramis. Esto se debe a que la mayoría de los balones que llegaron a la zona de tres cuartos del Eibar cuando el partido aún estaba abierto, fueron por la vía aérea, donde Santos no tuvo ninguna opción. La expulsión pudo haber sido importante si hubiera tenido lugar en otro trance del encuentro, pero realmente, no influyó, pues el partido no tenía ya ninguna historia cuando Rosales tuvo que dejar el campo.