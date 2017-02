Mendilibar: "Hacemos muchos esfuerzos y nos cuesta recuperar"

Google Plus

Mendilibar en rueda de prensa | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

La Sociedad Deportiva Eibar de José Luis Mendilibar visitará este martes a una Real Sociedad que cada vez va a más. Los de Eusebio Sacristán tienen a solamente un punto la cuarta plaza de la clasificación de La Liga, por lo que saldrán a ganar a la espera de lo que haga el Atlético de Madrid ante el Deportivo que necesita los puntos como el comer.

"Estamos bien los dos equipos. El partido tres días antes nos hace llegar justos. Hacemos muchos esfuerzos y nos cuesta recuperar pero el equipo está mentalmente bien y eso es lo más importante", manifestó Mendilibar respecto a cómo se encuentra el equipo.

Los armeros siguen puntuando de tres en tres y ya habrá alguno que piensa en los puestos europeos, como es lógico. Sobre ello, Mendilibar tuvo estas palabras: "Solo pensamos en que estamos muy bien y que mañana hay partido. No te da tiempo a pensar mucho más lejos. Creo que hemos logrado la permanencia y queremos estar entre los 10 primeros. La segunda mitad de la tabla no la quiero ver para nada. Llevamos una temporada muy buena y no quiero estropear en 14 partidos lo que hemos hecho en 24. Esa es mi primera idea. Si van saliendo las cosas bien y tenemos opciones a más cosas, mucho mejor".

Este martes los armeros se enfrentarán a la Real Sociedad, y sobre el tema Mendilibar manifestó que será importante estar en campo contrario. "La Real combinando más y jugando desde atrás y nosotros apretando, con menos toques y más fútbol directo. El que logre estar más tiempo en campo contrario tendrá algo a su favor, lo que no quiere decir que vaya a ganar pero tendrá más oportunidades de ganar", añadió.

El técnico vizcaíno finalizó su comparecencia hablando sobre la Real Sociedad: "El presupuesto le dice que puede pelear por eso. Por presupuesto la Real está por encima de nosotros y tiene que quedar por encima de nosotros. Pero no todo es presupuesto y dinero y por ejemplo el Sevilla está tuteando el Barça y al Madrid. Dudamos de que nosotros podamos estar así hasta final de temporada de igual forma que se duda si aguantará ahí el Sevilla hasta final de temporada", concluyó.