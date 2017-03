Mendilibar:"He empezado a bajar a la tribuna y cuando he llegado al vestuario hemos oído algo de ruido"

José Luis Mendilibar es expulsado del partido (Fuente: La Liga)

​La SD Eibar ha sumado un punto de su visita a Anoeta​, tras un gol de Pedro León en el minuto 93 del encuentro. El centrocampista murciano ha sido el jugador más determinante de los armeros, al colaborar en los dos goles, en el primero al lanzar el córner que remató Escalante a gol, y en el segundo al anotar el segundo gol de los armeros, que significaba el empate en el marcador.

José Luis Mendilibar al ser expulsado en el encuentro ha comentado que: "No he visto el gol de Pedro León, faltando tres minutos, justo el añadido me he empezado a bajar a la tribuna y cuando he llegado al vestuario hemos oído algo de ruido, y ya en el vestuario ha venido Zapico y nos ha dicho que ha marcado Pedro León". Un punto más que suman los armeros, y siguen afianzándose en la séptima posición y empatan a puntos con el Villarreal, que juega su partido el miércoles 1 de marzo a las 19:30 horas en El Sadar contra el colista de Primera División, el Atlético Osasuna.

​Así explicó Mendilibar su expulsión en el minuto 69: "En la jugada del penalti estaba llamando la atención a mi jugador, Mauro, porque es el que se ha comido el centro del penalti, y el árbitro se ha pensado que estaba protestando y me ha echado".​ De la actuación de Undiano Mallenco ha explicado que: "Cuando los árbitros no sacan tarjetas, los mismos comentaristas o todo el mundo pensamos que tenían que sacar más tarjetas, cuando sacan nos parecen demasiadas y decimos que han fastidiado el partido porque han expulsado a uno y a otro de cada equipo, al final, en el primer minuto del segundo tiempo nos hemos quedado con uno menos y si el árbitro lo ha visto así pues segunda amarilla”.

​Sobre el balance del encuentro y las sensaciones que ha dejado el equipo, el técnico de Zaldívar ha subrayado que: "Nos vamos contentos por el juego que hemos realizado.El equipo lo ha dado todo y luego ha venido el premio el empate, yo creo que más que por el empate también me hubiera ido contento si hubiésemos perdido sobre todo por el juego y por las ganas y por lo que quieren hacer los chavales”