La pizarra de Mendilibar: la sensatez del Eibar

Los eibarreses igualaron in extremis. Fotomontaje: Alberto Rodríguez Francisco -VAVEL-.

Ni el más optimista pensaba que hacia la jornada 25, la Sociedad Deportiva Eibar tendría 39 unidades colocado en un puesto preeminente. Alejado de la zona del descenso (a 22 puntos del decimoctavo el Sporting Gijón) y con la certeza de que cada victoria le aproxima a un sueño: la superación de sí mismo. En ella figura imponerse a su mejor campaña (la precedente con 43 unidades) o lograr el ansiado boleto a la Europa League.

Después de vencer a sus respectivos rivales de turno la Real Sociedad y Eibar, que habían ganado a Las Palmas y Málaga respectivamente se vieron las caras en el Estadio de Anoeta. El derbi guipuzcoano se resolvió en empate a dos con condimentos hasta el último minuto. Para los de San Sebastián convirtieron Juanmi Jiménez (14') que luego vio la roja (59') y Carlos Vela, este último desde la pena máxima. Por su parte la visita consiguió puntuar gracias a las dianas de Gonzalo Escalante (26') y Pedro León (92'). Los armeros también finalizaron el encuentro con diez por la doble amonestación de Florian Lejeune (46').

Eusebio y Mendilibar, la antítesis

Interpretando la dinámica actual de manera divergente y entendiendo que en el lapso de siete días se disputarán tres jornadas ligueras, Eusebio Sacristán Mena y José Luis Mendilibar configuraron sus equipos iniciales desde dos ópticas antagónicas. El de Valladolid optó por preservar el mismo equipo que venció a Las Palmas el último viernes, bajo un ordenamiento análogo (4-3-3). En él Gerónimo Rulli fue el dueño de la portería. La línea defensiva por los laterales la integraron Álvaro Ordriozola (derecha) y Yuri Berchiche (izquierda), mientras que Raúl Navas (centro-derecha) e Íñigo Martínez (centro-izquierda) se desempeñaron como ejes de la zaga. Desde la zona de las máquinas Asier Illarramendi actuó como pivote defensivo, acompañado por Xabi Prieto (interior derecho) y David Zurutuza (interior izquierdo). Por último Carlos Vela (extremo derecho), Juanmi Jiménez (centro) y Mikel Oyarzabal (ala izquierda) ocuparon la delantera.

El duelo de pizarras comenzó así. Fuente: lapizarradelmister.es

El Eibar realizó tres sustituciones (una obligada) y dos meramente tácticas: Antonio Luna, Christian Rivera y Rubén Peña desplazaron del equipo titular a Ander Capa (suspendido), Adrián y Sergi Enrich. Asimismo hubo reemplazo de esquema: el 4-2-3-1 de las últimas contiendas dio paso al 4-1-4-1. Yoel Rodríguez ocupó la meta azulgrana. Desde la retaguardia Anaitz Arbilla (derecha) y Antonio Luna (izquierda) funcionaron en los laterales, siendo Iván Ramis (centro-derecha) y Florian Lejeune (centro-izquierda) los defensas centrales. Por delante de ellos Dani García deambuló en el pivote defensivo. El de Zumárraga estuvo contenido por cuatro centrocampistas más: Pedro León (derecha) y Takashi Inui (izquierda), estando más centralizados Gonzalo Escalante (centro-derecha) y Christian Rivera (centro-izquierda). Finalmente Rubén Peña fue el único atacante.

¿Por qué Mendilibar apeló al 4-1-4-1?

Desde su esencia como entrenador, cada movimiento que realiza el de Zaldívar no es al azar. Prudente y discreto a la hora de elaborar sus equipos, el inicial ante la Real Sociedad fue producto de la maduración e interpretación del rival. Mendilibar utilizó tres centrocampistas puros como Dani García, Escalante y Rivera para igualar la zona media con respecto al cuadro txuri urdin que presentaba a Illarramendi, Prieto y Zurutuza. Por otro lado para no concederle un recorrido más exigente a los mediapuntas externos (Pedro León e Inui) y que estos se asocien más en la elaboración, contribuyendo más en el desborde compaginándose conjuntamente a los laterales. Una línea de cinco centrocampistas para llegar al tercio superior con tenencia, apertura de bandas y superioridad numérica. Por otro lado se decidió por un nueve más versátil y pragmático (Peña) al momento de ejercer la presión, veloz para picar al espacio un arma de la que podía sacar provecho ante los centrales de la Real cuyo punto sobresaliente no es la velocidad.

Los armeros cansaron con su presión. Fuente: Lapizarradelmister.es

Durante los 90 minutos la Sociedad Deportiva Eibar frecuentó un elemento que supeditó el juego del anfitrión: la intensidad sin el balón. Desde el principio adoptó un adelantamiento de sus líneas que tuvo dos características: la presión arriba en la que el 4-1-4-1 se aproximaba al tercio superior y era un trabajo arduo. Aquí cada vez que el balón se encontraba en posesión de Illarramendi, éste debía retroceder hacia los centrales o laterales como así también al juego largo. En consecuencia la Real no conseguía su cometido de salir limpio desde atrás. La otra postura era una especie de presión a medias. El colectivo se posicionaba más atrás para ejercer el ahogo sin el esférico aunque tapaba los receptores e igualmente llevaba a los de Eusebio a lanzar en largo. En ambas circunstancias cuando dejaba recibir el balón a Illarramendi (la Real en un 3-4-3) una vez que este no progresaba, la presión era tal que tanto los laterales (Ordiozola y Yuri) como interiores (Prieto y Zurutuza) recibían de espaldas y no tenían más remedio que jugar hacia el centro o dividir, donde el balón automáticamente quedaba en poder de Eibar.

Salida con fluidez

A diferencia del conjunto local, los blaugranas contaron con tenencias largas, juego de bandas y administración eficiente del balón. Las recuperaciones que eran una consecuencia del sistema en la presión, le permitía a los de Éibar a salir limpio mediante Dani García. Allí lograban su cometido, contacto con los laterales y estos en asociación a los extremos que se cerraban para abrir el callejón. Esto contribuía a dejarle lugar a los laterales, sobre todo Luna más propenso a soltarse aunque Arbilla también lo hizo. En efecto el visitante se configuraba en un 2-3-5. Por otro lado el conjunto armero desempeñó el juego que viene repitiendo en cada jornada y el local se sintió en una postura incómoda, sin el balón, excediendo al estilo directo y con dificultades en la salida. Sus llegadas fueron por remates de media distancia, subidas de los laterales o pases entre líneas. Mientras tanto los de Eibar con tendencia a la elaboración, progresión en el campo y apertura de los costados.

La expulsión repentina de Lejeune, obligó al representativo eibarrés a efectuar un cambio de estilo en el juego. Al ausentarse uno de sus zagueros, la reconfiguración mandó a Arbilla a posicionarse como zaguero al lado de Ramis y Rubén Peña ocupaba el lateral derecho. Por ende Mendilibar conformó un 4-1-4. En él al no tener un atacante puro que someta a los defensores, ocurrió un retroceso por parte de la defensa y el medio. Entonces al no sufrir la intensidad como antes, los zagueros de la Real pudieron conducir con soltura pero con un ángulo de pase más cerrado al pasar nueve hombres de campo la línea del balón y encontrarse en 30 metros. Observando que la regresión táctica perjudicaba al combinado azulgrana, el míster dio ingreso a Dos Santos para que Arbilla regrese al lateral y Peña actúe de '9'. A partir de ahí el Eibar se formó 3-1-4-1. Luna estuvo más propenso al centro del campo para suplir el hueco de Inui. A su vez como Dos Santos es derecho, Ramis se trasladó al centro-izquierdo de la zaga.

Los de San Sebastián al recibir la segunda amonestación Juanmi Jiménez se vieron obligados a modificar su sistema de juego. Los blanquiazules formaron un 4-3-2 ó 4-2-2-1. En él, Carlos Vela y Oyarzabal alternaban el puesto de ariete y extremo. Hasta que no recibió el segundo gol, el Eibar prosiguió con su juego de presionar alto, tener más posesión y abrir el balón para la llegada de los laterales-extremos. Incluso cuando la salida era con riesgo de perder el balón, volvía atrás para conseguir pases seguros.

Momento más crítico

Tras el penalti que anotó Carlos Vela, los últimos 20 fueron los de más claridad en el txuri urdin y los visitantes se sintieron sin la claridad del grueso del partido. En este lapso la Real Sociedad (sin dominar) presentó tenencias de balón con una salida limpia, llegadas más frecuentes de los laterales y aprovechamiento de las vulnerabilidades de Eibar que no perdía la esperanza de igualar. Pese a cometer fallos en la salida o a errar pases que anteriormente no se habían observado, los de Mendilibar mantuvieron la prolijidad. Arriesgando en el primer pase, formando un 3-3-3 para conseguir circulación. Su ambición se plasmó en los cambios: decidió darle un vuelco más ofensivo con Enrich y Bebé. En efecto los azulgranas formaron un 3-4-2/4-2-3/4-3-2, dependiendo del posicionamiento de Luna como lateral o volante y Pedro León de mediapunta o extremo. La Real no se salió del libreto y con el correr de los minutos, se mostró muy conforme de la diferencia. En lugar de avanzar y seguir llegando al área armera, se dedicó a tener el balón y no atacar. Por el contrario el Eibar no desistió de empatar hasta el último instante y logró la igualdad in extremis, un premio al gasto, despliegue y demostración de fútbol, faceta a la que está acostumbrado y reflejó en Anoeta.