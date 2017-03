Google Plus

Mendilibar sorprendió con su once | Fuente: LaLiga

Llegaba a Anoeta la SD Eibar con la intención de dar la sorpresa, de hacerlo bien. Están con confianza los armeros, y saben que pueden con cualquiera. Y Mendilibar se lo creyó, y no titubeó de cara a este partido. Con muy pocos días de margen, vio a su equipo lo suficientemente preparado como para dar un extraño e inesperado vuelco a la situación. Dejó fuera de la alineación a varias piezas clave del equipo, y además, probó suerte con un extraño experimento en la posición de delantero centro. El resultado, es bien conocido ya, sobresaliente. Un empate tras disputar una buena parte del duelo en inferioridad numérica.

La portería la conservó Yoel, que ya se ha asentado como el guardameta titular. Tampoco es sorprendente el hecho de que Ramis y Lejeune compartan la línea de centrales. Sin embargo, Antonio Luna volvió a la titularidad por la sanción de Ander Capa, que no pudo entrar en la convocatoria, y Arbilla ocupase la banda diestra. Sin embargo, esto sería solo el comienzo, pues según se avanza en las posiciones sobre el verde, aumenta el grado de sorpresa al ver a los hombres que designó Mendilibar para disputar el encuentro.

Sergi Enrich y Adrián, en el banquillo

De entrada, era francamente inesperada la irrupción de Christian Rivera en el once inicial. Sin embargo, no fue la mayor de las extrañezas ésta, sino que lo fue el hecho de que fuera a Adrián a quien sustituyera. Con ello, Dani García vio adelantada su posición, mientras Inui, Pedro León y Escalante conservaron sus roles habituales. Sin embargo, y la mayor de las estupefacciones, llegó en la delantera, pues no era Sergi Enrich el elegido para encabezar la ofensiva armera. Era Rubén Peña quien ejerció de delantero centro durante el duelo entre la Real Sociedad y el Eibar.

Y el motivo por el que cabe destacar las ausencias tanto del atacante balear, como la de Adrián, es porque son dos de las piezas más importantes del Eibar. De hecho, no es ninguna locura afirmar que son las estrellas del equipo en estos momentos. Pero si algo demuestra el hecho de que el conjunto emplazado en Ipurúa fuera capaz de sacar un buen resultado con un jugador menos y con varios suplentes, es que hay un banquillo de garantías en el club armero.