Previa Eibar - Real Madrid: es la guerra

Google Plus

Fotomontaje: Iñaki Fernández

Se acaba una semana frenética en la que el Eibar y su afición han vivido emociones fuertes. Un derbi en Anoeta contra el vecino y rival ya es de por sí un motivo de exaltación, pero si se juega en una jornada intersemanal la emoción se comprime tanto que los días pasan como siglos. Acaba el derbi pero no los aires de fútbol, pues el sábado llega y con él el Real Madrid a un Ipurúa borracho de goles y éxito.

Para los locales será el momento de decir "no" a los vikingos que tratan de tomar al asalto su pequeño pero irreductible feudo de trabajo y dedicación; el estadio en el que sueñan los armeros, siempre despiertos, nunca lejos en espíritu del balón y de la red enemiga. En su guerra siempre pelean con ardor y quienes no consiguen detener sus constantes acometidas caen pronto en su trampa.

Pero para los visitantes asaltar Ipurúa se entiende casi como imperativo categórico, como un deber ineludible a la vista de que la fortuna y la calidad goleadora suplen su decreciente juego partido tras partido. Tanto va el cántaro a la fuente y tanto juguetean los merengues con su propia inercia que tarde o temprano caen pesadamente. Eso sí, cuando despiertan de su letargo son temibles y muestran una saña guerrera casi imparable.

Dos equipos con objetivos distintos pero con ganas de vencer se enfrentan: por un lado el Eibar, que quiere lograr una nueva gesta ganando a uno de los mejores equipos del mundo, y por otro el Real Madrid, que no quiere seguir echando por tierra lo logrado en la primera vuelta. Es la guerra.

Real Madrid-Eibar. Foto: Daniel Nieto / VAVEL

Un equipo al alza

El Eibar de José Luis Mendilibar sigue en la senda de lo que puede ser una temporada histórica. Es una máquina engrasada que cuenta la mayoría de sus partidos por victorias y ha alcanzado su mejor nivel de fútbol hasta ahora. Pese a empatar frente a la Real Sociedad por 2-2, sigue dejando una buena imagen sobre el terreno de juego y parece no acusar las inoportunas bajas que ha sufrido. Su entrenador dijo al acabar el partido contra el Valencia de hace cinco jornadas que "da igual que juegue uno o que juegue otro" porque "el equipo lo está dando todo, está bien". Ese día, en el que los armeros ganaron por 0-4, fue el inicio de la gran racha que ha llevado al Eibar a las puertas de Europa. Contra el Madrid no solo busca las competiciones continentales sino demostrar que, si en la primera vuelta logró un empate en el Bernabéu, en Ipurúa puede llevarse los tres puntos para gozo de su afición.

Un rival siempre peligroso

Que el Real Madrid empatara contra la UD Las Palmas en casa se debe ver desde una doble perspectiva: quienes se fijen en el empate como un pinchazo en su lucha por la Liga se darán cuenta de que el equipo de Zidane está decayendo en cuanto a juego y marca porque tiene jugadores como Cristiano Ronaldo o Isco que con su acierto individual ponen patas arriba los partidos; en cambio se puede observar también que logró empatar un partido que llegó a ir perdiendo por dos goles de diferencia y que no es la primera vez que logra una remontada milagrosa. Eso habla muy bien de la capacidad de reacción que tienen los merengues a situaciones adversas.

Es obvio que ni la defensa ni el centro del campo funcionan tan bien como hace unos meses, pero el Madrid querrá volver a ganar en Ipurúa para recuperar la fe en sí mismo, así que será un rival durísimo para el Eibar este sábado.

Anteriores duelos

Eibar y Real Madrid se vieron las caras en esta temporada en la jornada 7 de Liga. El partido, disputado en el Santiago Bernabéu, acabó en empate a uno.

En las dos temporadas anteriores se enfrentaron en cuatro ocasiones, todas ellas en Liga y con resultado muy desfavorable al Eibar: en la 2014-2015 ganó el Madrid 0-4 y 3-0; en la 2015-2016 se impuso por 0-2 y 4-0.

La SD Eibar es séptima con 39 puntos. Queda a tres de la Europa League, cuyo último lugar ocupa el Villarreal. Los rivales más inmediatos por debajo de los armeros son el Athletic de Bilbao, con solo un punto menos, y el Espanyol de Barcelona, a tres. Cabe destacar que Sergi Enrich, delantero armero, es quinto (empatado con Griezmann y Gerard Moreno) en la lucha por el Pichichi.

Enrich celebra un gol. Foto: La Liga

El Real Madrid es segundo con 56 puntos y una jornada menos que el Barcelona, primero con uno más, y el Sevilla, tercero con uno menos. Con 63 goles a favor, los de Zinedine Zidane solo son superados por el Barça en la faceta anotadora. Aquí destaca Cristiano Ronaldo con 18 dianas; es el tercer máximo realizador de La Liga pero no estará contra el Eibar.

"Tienes que estar muy bien y que ellos estén mal" para ganar al b, dice José Luis Mendilibar, técnico del Eibar. "No está bien en el juego, lo dicen ellos mismos", aunque "eso no quiere decir nada en un equipo como el Madrid que, sin jugar bien, no pierde", advierte.

Zinedine Zidane resta importancia al escenario: "Sabemos otra vez de la dificultad que vamos a tener en este campo, pero como en todos los partidos". Para el francés hay negatividad "cuando no haces el partido adecuado; siempre pasa en este club. Nosotros queremos ser positivos y pensamos qué podemos hacer para hacer las cosas mejor".

Árbitro: González González (Colegio castellanoleonés)

José Luis González González, de 42 años, es el árbitro designado para el Eibar - Real Madrid. Lleva en Primera División desde 2009 y ha dirigido dos partidos del Eibar esta temporada: uno de Liga y otro de Copa (empate por 1-1 frente al Leganés y victoria 0-3 contra Osasuna, respectivamente). Del Real Madrid pitó en el 1-1 en el Bernabéu contra el Villarreal.

Convocados

Mendilibar ha convocado a 19 jugadores. Las novedades son la baja de Lejeune por sanción y la vuelta de Riesgo, Juncà y Kike García. La lista queda así: Yoel, Riesgo, Capa, Arbilla, Ramis, Dos Santos, Gálvez, Luna, Juncà, Escalante, Dani García, Rivera, Adrián, Inui, Pedro León, Rubén Peña, Bebé, Sergi Enrich y Kike García.

La lista del Real Madrid aún no ha trascendido. Lo que sí se sabe es que Zidane viaja a Eibar sin Cristiano Ronaldo, que no estará por precaución, y sin Gareth Bale, sancionado por agredir a Jonathan Viera en el último partido. Tampoco estará Álvaro Morata, por acumulación de tarjetas.

Cristiano. Foto: Daniel Nieto / VAVEL

Posibles onces