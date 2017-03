Pedro León: "Jugando a un alto nivel, podemos poner las cosas difíciles al Real Madrid"

Google Plus

Pedro León centrando (Foto: Ángel Ezkurra / VAVEL)

Pedro León, actual jugador del Eibar y ex-jugador del Real Madrid, quien está realizando una brillante temporada en el conjunto armero, se enfrentará este fin de semana al que fue su pasado equipo, con ganas de llevarse los tres puntos en casa para poder asentarse cerca de los puestos europeos. Antes del partido, concedió una rueda de prensa para relatar sus sensaciones del próximo partido.

El jugador murciano aseguró encontrarse “personalmente contento, bien y deseando que llegue el partido para intentar conseguir un buen resultado”. Es de esperar, ya que el interior se encuentra en su mejor momento de la carrera y además de grandes actuaciones, ha llegado a la cifra de los nueve goles en liga en estas alturas, siendo el segundo máximo goleador del equipo, sólo por detrás de Enrich que suma once tantos con el conjunto armero.

Asimismo, se mostró satisfecho con la situación del equipo: “Estamos en la séptima posición, a tres puntos de la sexta. Llevamos todo el año igual, con mucha regularidad. Estamos haciendo un año muy bonito y esperamos seguir en esa línea, no bajar de ahí y a ver que pasa a final de año”.

También habló sobre el rival de la siguiente de la jornada, que será el Real Madrid de Zidane: “Sabemos que al Madrid solo le vale ganar y más en casa. El jueves no obtuvieron un resultado bueno para ellos pero sabemos que el Madrid, estando mal, te puede ganar fácil. Querrán venir aquí para llevarse los tres puntos”.

Aunque aseguró que “hemos competido todos los partidos del año, también en el Bernabéu (donde el Eibar consiguió empatar a uno). En todos los partidos en casa el equipo ha estado bien. Jugando a un alto nivel podemos poner las cosas difíciles al Real Madrid, sabiendo que ellos son favoritos porque es uno de los mejores equipos del mundo”.

No hay duda de que el Eibar tiene un duro partido por delante, pero con los resultados obtenidos en Ipurúa, el equipo de Mendilibar no duda de sus posibilidades: “Hay que hacer un partido muy serio, al mejor nivel del equipo y que ellos no tengan el día. En casa hemos estado bien la mayoría de los partidos, hemos competido bien”, declaró Pedro León.

Para ello, habló de la importancia que tiene el apoyo incondicional de la afición: “Cuando venía de visitante, sabía que Ipurúa era un campo difícil de jugar por lo que aprieta la gente y el equipo. Esperemos que el sábado sea así y no se sientan cómodos. Ellos compiten con armas que para nosotros son insuperables, por su presupuesto. Pero en estos partidos te olvidas de todo. Ganarle a un rival de tanta entidad es muy bonito”, manifestó el centrocampista murciano.