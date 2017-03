Mendilibar: "para ganar a un grande, tienes que estar muy bien y que ellos estén mal” | Fotógrafo: Ángel Ezkurra

Se acerca ya una nueva jornada en la histórica temporada de la SD Eibar. Siguen los armeros en la zona noble de la tabla, codeándose con los mejores del país por tener el derecho de jugar la competición Europea, y aunque sea tratado por la plantilla como un tema tabú, la posibilidad y la ilusión están ahí. Y ahora, cargados de optimismo tras un buen empate en Anoeta con rotaciones incluidas, afronta el duelo frente al todopoderoso Real Madrid la SD Eibar. Y de cara al compromiso, compareció ante los medios Mendilibar, para transmitir sus sensaciones.

No quiso engañar a nadie. Dejó muy claro algo bien sabido ya por todo aficionado al fútbol, y es que para vencer a un grande "tienes que estar muy bien y que ellos estén mal”. No negó el hecho de que el combinado encabezado por Zidane “no está bien en el juego, lo dicen ellos mismos”, aunque no quiso darle tampoco vital trascendencia, afirmando que “eso no quiere decir nada". Aseguró que el Real Madrid aún "sin jugar bien, no pierde”. “Hay veces que con dos o tres chispazos les vale para hacerte ocasiones de gol", continuó analizando el técnico del combinado emplazado en Ipurúa. "Si quieren ganar la Liga tienen que sumar de tres en tres”, aseguró antes de repetir que "vendrán a por los tres puntos".

“Si ellos hacen un buen partido los demás no tenemos nada que hacer", continuó aún siguiendo en la misma línea. Los equipos de calidad superior como el Madrid "hacen muchas ocasiones de gol", aseguró, y declaró además que normalmente puedes aspirar a generar "la cuarta parte de ocasiones”. Tras ello, hizo oficial la convocatoria, integrada por un total de 19 futbolistas. Concluyó la rueda de prensa haciendo alusión a su sanción, asegurando que le "fastidia que me hayan echado tres partidos por no haber hecho nada”.