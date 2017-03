La figura del Real Madrid: Luka Modric

Google Plus

Modric es el jugador clave en la transición de balón de su equipo. Foto: Daniel Nieto (Vavel).

La SD Eibar recibe esta tarde al Real Madrid en Ipurúa. Los blancos llegan a Ipurúa con bajas tan importantes como Cristiano Ronaldo, Bale o Morata. Si ya de por sí la salud del juego merengue depende mucho de lo que pase por las botas de Luka Modric, hoy si cabe mucho más.

Y es que los blancos no están atravesando una buena racha durante el último mes, cosa que comparte el equipo con el timón de su centro del campo. El croata es la clave en la transición de la pelota desde la defensa a la línea atacante. De las botas del jugador balcánico suelen salir las mejores conducciones durante un partido de los blancos. Luka es experto en eliminar líneas de presión del equipo rival a través de una elegante y efectiva conducción.

Durante los últimos partidos el croata parece algo cansado o falto de chispa y el Real Madrid lo está acusando. El rendimiento del jugador va en consonancia a la libertad que tenga durante los noventa minutos. Cuando se desmelena y juega a sus anchas, teniendo a Casemiro y Kroos para realizar otras labores más defensivas, Modric saca su mejor versión.

Hoy es un terreno de juego complejo para las condiciones de Luka. No es su escenario ideal, ya que Ipurua tiene unas dimensiones pequeñas y el césped no suele ser un gran aliado para conducir mucho la pelota en días lluviosos como se espera esta tarde. Ello unido a la gran labor táctica del equipo eibarrés, van a poner a prueba el momento de forma en el que se encuentra el ex del Tottenham.

Tarde clave en la lucha por el liderato de la Liga Santander. Tarde en la que los líderes deben de dar un paso adelante. Hoy en Eibar veremos si Luka Modric regresa para la causa en su mejor versión.