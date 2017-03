El milagro de Ipurúa, neutralizado

Google Plus

Se dio de frente contra un señor muro la SD Eibar en su duelo ante el Real Madrid. El buen momento de forma y las geniales sensaciones de los armeros no bastaron para poner freno a los de Zidane, que mostraron su versión más contundente y efectiva. Las genialidades de Asensio, Benzema y James Rodríguez le bastaron a los de la capital para sacar los tres puntos de Ipurúa. La mayor parte de los goles llegaron en los mediados del primer tiempo, en un sensacional tramo en el que Benzema tiró del carro para anotar dos goles y dar el tercero.

No sería este un encuentro de demasiadas ocasiones, a pesar de tan abultado marcador. Si bien es cierto que los de la capital fueron superiores, fue la superioridad mostrada en el juego desplegado, y no en el número de llegadas, a pesar de ser de suma calidad y peligro las mismas. Los primeros minutos fueron en parte de tanteo, con algún pelotazo largo y alguna intentona. No obstante, el Madrid aparentaba estar un paso por delante. El trabajo de Casemiro permitía a Modric mover al equipo, mientras que arriba, Asensio, James y Benzema realizaban mil diabluras.

Despertó la bestia blanca

Las intentonas irían acrecentándose hasta que llegó el cuarto de hora de juego. En ese momento, la maquinaria madridista elevó al máximo absoluto las revoluciones. Bastó una rápida combinación entre James Rodríguez y Asensio para que acabara Benzema rematando sólo ante Yoel. El guardameta local detuvo el tiro, pero el rechace fue para el galo, que no perdonó a la segunda y envió el balón al fondo de la red. Intentó reaccionar el Eibar, pero no fue capaz de generar peligro. De hecho, sería el Madrid quien con apenas nada, creó peligro y castigó.

Diez minutos más tarde, el conjunto blanco lograría forzar una falta que en principio no tenía peligro. Estaba francamente lejos y muy ladeada. Sin embargo, se produjo una imprecisión a nivel global en la zaga armera, que acabó dejando solo a Benzema ante Yoel. El francés la tocó con la espuela para empujarla a la red. El guardameta local no tuvo tiempo de reacción y tuvo que recoger el balón de su portería. Acabó ampliando el castigo el conjunto blanco al par de minutos, cuando Benzema puso un gran centro que James envió a la escuadra con la zurda. Con ello, en el trigésimo minuto de encuentro, el combinado visitante ya tenía en el electrónico la ventaja de tres tantos con la que que llegaría al descanso.

Un segundo tiempo con goles, pero poca historia

El segundo tiempo seguiría la tónica del primero. Empezó mal para el Eibar, pues tuvo que retirarse Luna por una lesión de tobillo. Pero además, nuevamente al cuarto de hora, volvería a asestar un zarpazo el combinado dirigido por Zidane. Benzema lanzó un gran pase largo a Asensio para que éste se marchase en velocidad de Capa, con mucho campo libre para correr. Se plantó en el área armera y ante Yoel, envió el cuero a un lado para James, que llegaba en carrera. El colombiano se entretuvo en exceso y los defensores se le echaron encima. A causa de ello, erró en su disparo, que dio en la madera. El rechace le cayó a Asensio, que no fallaría y lo envió al fondo de la portería.

El Madrid se dio por satisfecho ya con estos cuatro goles de margen, que ya provocaban que el partido no tuviera mucha historia. El Eibar pudo aventurarse más al ataque raíz del tanto de Asensio, y llegaría a anotar dos goles. El primero fue anulado, a Escalante. El segundo fue de Rubén Peña, a centro de Pedro León, y sí que subió al marcador, aunque sirvió únicamente como tanto de la honra. Sin muchos más eventos o sucesos trascendentales en Ipurúa tras un partido que desde la media hora de juego estuvo decidido, el compromiso concluyó con victoria de los de la capital.