La pizarra de Mendilibar: 30 minutos de debacle

El merengue se floreó en tierras guipuzcoanas. Fotomontaje: Alberto Rodríguez Franscisco-VAVEL-.

Los menos habituales del Real Madrid tuvieron la oportunidad y la aprovecharon. En el partido correspondiente a la jornada 26 de Liga, la Sociedad Deportiva Eibar claudicó en su fortín: el Estadio municipal de Ipurua. Sucedió ante un coloso como el Madrid, conjunto que le venció por un gol a cuatro. La contienda se fue resolviendo en pos de la escuadra merengue, que encaminó el resultado al cierre de la primera parte. Karim Benzema (14', 25') se llevó todos los elogios con sus anotaciones y una asistencia para James Rodríguez (29'). Luego era Marco Asensio (60'), quien recrudecía la cuestión en detrimento del combinado anfitrión que llegó al descuento por intermedio de Rubén Peña (72').

Las expulsiones y los lesionados, un problema

El País Vasco actuó de epicentro en un duelo destacado con dos protagonistas. Los locales ubicados en la séptima ubicación y agazapados con la ambición de colarse hacia una plaza europea. Los visitantes que habían sido líderes hasta la última jornada y con la exigencia de seguir prendidos en el lote de arriba. Asimismo dos conjuntos sumidos por las lesiones y suspensiones. El Eibar no contaba para este enfrentamiento con Florian Lejeune (expulsado ante la Real Sociedad), Fran Rico (osteocondritis de la rodilla derecha), Imanol Sarriegi (osteosíntesis del hueso escafoides de la mano izquierda) y Nano (rotura fibrilar en el recto anterior del cuádriceps derecho). El Real Madrid mientras tanto tenía bajas sensibles: Gareth Bale (expulsado contra Las Palmas), Álvaro Morata (acumulación de amonestaciones), Cristiano Ronaldo (problemas físicos), Fabio Coentrao (lesión en el músculo isquiotibial) y Raphäel Varane (sobrecarga en el muslo izquierdo).

Supeditados por estas adversidades y con el atenuante de efectuar tres partidos en menos de una semana, ambos entrenadores realizaron cambios respecto de su último once ante la Real Sociedad y Las Palmas respectivamente. José Luis Mendilibar dejó atrás el 4-1-4-1 de San Sebastián y regresaba al 4-2-3-1. En él Mauro Dos Santos, Ander Capa, Adrián González, Sergi Enrich en lugar de Florian Lejeune, Anaitz Arbilla, Christian Rivera y Takashi Inui. En efecto Yoel Rodríguez mantuvo su plaza en portería. Después de seis jornadas Ander Capa y Antonio Luna repitieron la titularidad en los laterales (no lo hacían desde el partido frente al Dépor). A su vez Mauro Dos Santos (centro-derecha) e Iván Ramis (centro-izquierda) completaban la defensiva. En la zona de máquinas estuvieron Gonzalo Escalante y Dani García, dos habituales para el míster. Por delante se encontraban los mediapuntas: Pedro León (derecha), Adrián (centro) y Rubén Peña (izquierda), antecediendo estos a Sergi Enrich de ariete.

Los iniciales de los azulgranas y merengues. Fuente: lapizarradelmister.es

Zinedine Zidane también se abrazó a los cambios masivos pero conservó el sistema precedente (4-3-3). Danilo, Pepe, Casemiro, James Rodríguez, Luka Modric, Lucas Vázquez, Karim Benzema, Marco Asensio sustituyeron a Daniel Caravajal, Marcelo, Toni Kroos, Isco, Mateo Kovacic, Gareth Bale, Álvaro Morata y Cristiano Ronaldo. Así Keylor Navas se desempeñó en el pórtico. Como defensas por los laterales Danilo (derecha) y Nacho Fernández (izquierda), siendo la zaga Pepe y Sergio Ramos. Desde el centro del campo Casemiro (pivote), Luka Modric (interior zurdo) y James Rodríguez (interior derecho) fueron los volantes. Finalmente Lucas Vázquez (extremo derecho), Benzema (centro) y Marco Asensio (atacante por la izquierda).

Los merengues marcan el ritmo

Lo había anticipado Mendilibar en la rueda de prensa previa al partido: para vencer a un equipo como el Madrid debes desenvolverte satisfactoriamente y que ellos no se encuentren en su día. Prácticamente a modo de presagio, ocurrió lo contrario. El Eibar estuvo contenido en todo momento de la primera parte y el visitante se encontraba en su salsa. La diferencia más marcada entre ambos fue el estilo de juego. Los locales visiblemente reprimidos no pregonaron su esencia. Se vislumbraba un equipo azulgrana más de juego en largo, sin salida limpia, ineficiente en la amplitud del campo, disociado y desorientado. Por el contrario el Real Madrid compaginó el juego largo y el juego corto, abrió las opciones de pase por los costados, realizaba transiciones rápidas en las dos áreas, se sintió cómo con el balón y sólido a nivel equipo.

Intensidad merengue a la orden del día. Fuente:lapizarradelmister.es

Por una cuestión de sus centrales (los del equipo local), tanto Iván Ramis y Mauro Dos Santos no acostumbran a desenvolverse con eficacia sin el balón, a campo abierto. La ausencia de Lejeune llevó a dos zagueros, cuyo fuerte no es la velocidad y mano a mano. Por eso el Eibar se paró más retrasado de lo habitual y se mostró largo longitudinalmente. Esto provocaba que hubiera espacios entre defensores, mediocampistas y Enrich. Estos resquicios eran ocupados por las segundas líneas del Madrid, quien alternaba las posiciones con movimiento, circulación y dinámica. A su vez la presión de uno y otro equipo fue divergente. Los visitantes incorporaban a seis y siete jugadores de campo, mientras que la del Eibar no surtía efecto. Incluso el cuadro merengue podía sortearla con un balón largo a espaldas de los extremos y allí quedaba reflejada cierta vulnerabilidad armera.

Ocupar los espacios con posesión

Desde una perspectiva similar, esta presión era un semblante en todo el campo. A la hora de salir jugando, los blancos lo tenían claro y Eibar era obligado a jugar largo. Cada vez que anhelaba un primer pase certero, Dani García debía retroceder hacia los centrales porque recibía de espaldas circunstancia que le demandaba un control más y estando tapados los interiores como los laterales, el cuero se reiniciaba con los centrales. Estos tenían dos alternativas: jugar con el pivote espaldas, los interiores en misma circunstancia y laterales también o dividir el balón largo. En efecto no se daba una progresión lógica del balón para Eibar, el cuero pasaba desde los centrales a Enrich y así la presión se absorbía a los mediapuntas. Tendiendo a la disociación, el conjunto armero no encontraba respaldo y sin el balón sufre. En los de la capital todos participaban del circuito, las segundas líneas encontraban su hueco para inmiscuirse a espaldas del doble pivote, tomar mal parados a los volantes externos (Pedro León y Rubén Peña) o incluso aprovecharse de un mal pase ante una apertura lateral. Dichos espacios fueron aprovechados a la perfección por los madrileños.

Sin profundidad y asociación

Un aspecto que dominó el Real Madrid fue el de generar superioridad en los costados. Con dos extremos capaces de retroceder en la recuperación, el conjunto de Zidane pasaba de un 4-3-3 ó 4-2-1-3 al 4-5-1 para superar la línea del balón. A su vez los apoyos de los interiores con el atacante de banda a espaldas del mediapunta rival, ocasionaba un daño en el desborde. Esa virtud de James para hacerse ancho en el terreno, actuar como medio ofensivo, falso extremo e incluso hasta número nueve.

Benzema en la banda, una constante. Fuente: lapizarradelmister.es

El Eibar mientras tanto, debió aguardar 40 minutos para que sus externos centraran. Así contenido en las bandas, el combinado guipuzcoano se convirtió en un equipo previsible, juego largo, gravitación nula de sus extremos, sin participación del enlace (Adrián), Enrich luchando contra dos bestias del juego aéreo (Ramos, Pepe), sin salida limpia y expuesto defensivamente. Por otro lado el elenco azulgrana no fue consistente en realizar movimiento de esta índole, Adrián estuvo cerrado y absorbido, Pedro León desapercibido en la derecha, Peña excesivo en el traslado, Enrich tratando de pivotear, Luna sin consenso en ofensiva, Capa con dificultades para contener a Asensio y contenido.

Segunda parte, mejoría azulgrana

En la etapa complementaria, el guión de la película continuó con el Madrid más agazapado su arma mortal: el contragolpe. Cediendo protagonismo los de Zidane se configuraron 4-5-1 y la posesión quedó en manos de Eibar. Allí los blaugranas utilizaron su fuerte, las bandas. Pedro León y Capa se asociaron para generar desborde en la banda derecha. Además había más fluidez en el trato de la pelota, sin tanto exceso en el balón largo. En una nueva salida en falso por parte del local, el Madrid explotó los espacios con Asensio en el extremo zurdo quien definió para el cero a cuatro.

Así culminaron el partido. Fuente: lapizarradelmister.es

Con las variantes desde los banquillos Mendilibar dio participación a Arbilla, Rivera e Inui. Así el 4-2-3-1 pasó a formar un 4-1-4-1 con Dani García delante de la zaga, acompañado por dos interiores (Escalante y Rivera), mientras que los mediapuntas funcionaban de volantes por detrás de Enrich. El Real Madrid apostó al nombre por nombre: Mariano, Kovacic e Isco se desempeñaron en su posición natural. El primero como el clásico ariete moviéndose por todo el frente del ataque y tirándose a la banda, el segundo en el eje como compañero de Casemiro y el tercero en alternativa a James partiendo desde el centro pero llegando al área.