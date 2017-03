Mendilibar: "El primer tiempo ha sido un desastre"

Mendilibar dirige a los suyos (Foto: Ángel Ezkurra / VAVEL)

José Luis Mendilibar analizó nada más acabar el partido ante las cámaras de La Liga la actuación de los suyos en la derrota por 1-4 frente al Real Madrid.

Superados

El zaldivaltarra mostró su disgusto por la forma en que el Eibar encaró el encuentro: "Ellos han resaltado las figuras. Todo el mundo decía que iban a echar de menos las figuras. Nosotros sabíamos que iban a ser un equipo más compacto, más junto; que iban a trabajar más como equipo y luego creo que nosotros les hemos regalado todo el primer tiempo. Ellos han estado muy bien, nos han apretado pero no puede ser que un Real Madrid a un Eibar le gane todas las segundas jugadas, todos los rebotes, todos los rechaces... porque por lo menos en esas cosas tenemos que ser tanto como ellos y yo creo que todo el tiempo han sido muy superiores, nos han hecho ocasiones de gol, nos han hecho tres goles, nos han podido hacer alguno más. El segundo tiempo se ha igualado pero ya con 0-3 daba igual y con 0-4. Por lo menos no nos han hecho una sangría, dentro de lo que cabe".

"Lo han hecho muy bien pero nosotros lo hemos hecho muy mal"

Mendilibar destacó una vez más la falta de actitud del equipo en el primer tiempo: "Siempre que esté el Madrid en medio tienes que dar que ellos van a tener sus virtudes, y son muchas y nosotros lo tenemos que hacer muy bien, pero la verdad es que hoy yo creo que lo han hecho muy bien pero nosotros lo hemos hecho muy mal. Entonces se ha visto, sobre todo en el primer tiempo, el desastre nuestro de goles muy sencillos, de segundas jugadas (el segundo gol no nos pueden hacer una falta con tanta claridad que nos rematan en el área pequeña y nosotros todos estamos mirando...). Son cosas que no se entienden en un equipo pequeño contra un equipo grande, que al revés si se podían dar porque ellos en un momento determinado piensan que nos pueden ganar caminando, pero no ha sido así".

"No ha habido capacidad de cambiar nada durante el partido"

Para el técnico zaldivaltarra el Real Madrid fue clave la mala primera mitad: "El primer tiempo ha sido un desastre y yo creo que si no nos hubiesen metido cuando nos han metido el primero nos hubiesen metido al de tres minutos o al de ocho. No ha habido capacidad de cambiar nada durante el partido, hemos visto que eran superiores, que nosotros no estábamos, que no ganábamos nada y era muy difícil poder cambiar todo eso. Al final ellos han estado metidos, han hecho su partido, que ha sido muy bueno; ha destacado la gente de arriba, que ha jugado muy libre, bajando un poco a recibir y después jugando a las espaldas de nuestros defensas. Yo creo que hemos jugado con muchas distancias entre líneas, que no podemos hacer nunca".

Llamamiento a la lucha

El entrenador del Eibar aprovechó esta derrota para reivindicar la filosofía de los armeros: "Un partido contra el Madrid lo puedes hacer muy bueno y perder, que es lo normal; y si lo haces mal haces el canelo como hemos hecho en el primer tiempo, que no hemos hecho absolutamente nada. Nos tenemos que creer nosotros lo que somos de verdad. Estamos en la séptima posición de la clasificación porque hemos peleado, porque hemos corrido, porque hemos presionado, porque hemos llegado al área contraria, hemos ganado segundas jugadas... por todo eso. Hoy no hemos hecho nada de eso".