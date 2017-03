Derbi en El Sadar

Google Plus

El derbi que se disputó en Ipurúa, con victoria para Osasuna (Fuente: Ángel Ezkurra)

​El Eibar visita Pamplona con la idea de sumar tres puntos, para olvidar la goleada del que recibió del Real Madrid en Ipurúa. Los armeros necesitan una victoria para volver al séptimo puesto que le quitó el Athletic Club de Bilbao, si quiere mantener la posibilidad de jugar en Europa la temporada que viene. Los navarros, en cambio, buscan sumar su segunda victoria de la temporada, para no perder la estela de los puestos que garantizan la permanencia un año más en Primera División. ​El equipo rojillo no está en una situación ni deportivamente ni económicamente estable, después del paso esta temporada de tres entrenadores, como Enrique Martín, Joaquín Caparrós, y Petar Vasiljevic, y la plantilla de este curso, que son la mayoría los que jugaron en Segunda División y jugadores de la cantera jóvenes, no llega en el mejor momento posible al partido del lunes.

​Da la casualidad que el enfrentamiento entre ambos clubes en la primera vuelta fue el mismo día a la misma hora. ​En ese encuentro el Osasuna ganó por tres goles a dos al Eibar en Ipurúa en un partido loco y con goles, en el que los armeros se adelantaron por partida doble, pero los rojillos consiguieron responder con un doblete de Sergio León y un gol en el minuto 58 de Roberto Torres dio la victoria a los navarros. ​Los armeros llegan en una situación similar a la de entonces, octavos en la tabla a dos del séptimo que es el Athletic.

Declaraciones previas de Asier Riesgo

Asier Riesgo en la previa del partido contra el Osasuna ha señalado que “si somos capaces de jugar como sabemos, estaremos cerca de ganar”. ​Además, no se fía del rival porque a pesar de que "les cuesta muchísimo sacar puntos, vamos a tener que hacer las cosas muy bien y ser nosotros mismos para poder ganar".