Cuando Sergio León se bastó para tumbar al Eibar | Fuente: LaLiga

Está cerca ya el partido en el que tratará de tomarse una dulce venganza el combinado armero. Toca visitar El Sadar, histórico coliseo y hogar del Club Atlético Osasuna, el actual colista de la categoría dorada del fútbol español. Y será un partido donde buscarán la venganza los hombres encabezados por José Luis Mendilibar, porque lograron los rojillos remontar un inicial tanto de Gonzalo Escalante cuando visitaron a la SD Eibar en la octava jornada del campeonato, la que fue su única victoria del curso en competición liguera.

Un espectacular inicio que Sergio León anuló

Y aunque fueron los visitantes los vencedores, el partido empezó muy de cara para el Eibar. Escalante se aprovechó de la empanada general con la que arrancaron los entonces hombres de Enrique Martín, para anotar en los primeros segundos de partido con un cañonazo. Un señor jarrazo de agua fría que dejaría momentáneamente noqueado al combinado de El Sadar. Sería testigo de múltiples intentonas el público de Ipurúa tras dicho gol. El partido sería protagonizado en mayor parte por los atacantes armeros, que acometían incansablemente contra una defensa sumamente frágil.

No obstante, según fue pasando el encuentro, iría encontrando su sitio sobre el verde el combinado de Enrique Martín, dirigido actualmente por Vasiljevic. Y llegada la media hora de juego, ya tras algún acercamiento, Sergio León obró la magia. Se bastó de un centro de Berenguer en una segunda jugada y un error de Riesgo para anotar dos goles que daban la vuelta al marcador.

Enrich puso las tablas, pero Osasuna se salió con la suya

Con los dos tantos del cordobés, el partido había cambiado completamente. El necesitado era ahora el conjunto armero, que quiso apretar para tratar de irse al descanso con un empate en el marcador. Y de hecho, lo consiguió. Al borde del descanso, Sergi Enrich logró aprovecharse de la débil marca de la defensa rojilla para enviar al fondo de la red un buen centro de Bebé con un gran testarazo. Con ello, se igualaba de nuevo el partido al filo del receso.

El segundo tiempo arrancaría con la moral de los armeros empujándolos a por la victoria. No obstante, no acabaron de ser capaces de crear muchas ocasiones, al igual que Osasuna. Eso sí, los rojillos la que tuvieron, la hicieron. Cuando el encuentro se acercaba a la hora de juego disputado, logró Roberto Torres realizar un control de ensueño ante la oposición de un zaguero eibarres. Se zafó del mismo y se escoró, pero golpeó con fe para pillar desprevenido a Riesgo, que no fue capaz de evitar el definitivo tanto.

El conjunto armero se veía otra vez por detrás en el marcador, y ésta vez, sí que no fue capaz de revertir la situación. De hecho, llegaría a anotar de nuevo Osasuna, pero el tanto de Oriol Riera fue anulado. Así fue como los rojillos, gracias a la autosuficiencia personificada en Sergio León, lograron su primera y última victoria en liga.