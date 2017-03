Perfil del entrenador: Petar Vasiljevic

Google Plus

Vasiljevic dirige a los suyos / Foto: La Liga

Al frente de un Osasuna que ve pasar las jornadas y alejarse la meta de la salvación, hay un hombre de fútbol. Jugador, director deportivo y ahora entrenador, Petar Vasiljevic se enfrenta a un reto difícil pero no imposible. El serbio llegó para sustituir a Joaquín Caparrós con la difícil tarea asignada de resucitar a un equipo abocado a una muerte segura en una categoría que parece quedar muy lejos de su nivel.

El técnico conoce bien España y está muy vinculado a su actual equipo, ya que defendió como futbolista los colores del propio Club Atlético Osasuna y del Albacete Balompié. Como rojillo jugó en tres temporadas: 94/95, 95/96 y 99/00. Tras su retirada desempeñó el cargo de director deportivo en el conjunto navarro.

Vasiljevic es un entrenador que concede mucha importancia a la defensa. Así lo ha demostrado en varias ocasiones esta temporada alineando a cinco defensores (en esquema 5-3-2): normalmente Oier, Vujadinovic y García Zubiría de centrales y Clerc y Álex Berenguer de laterales. Raoul Loé y Goran Causic son las únicas piezas en el mediocentro, mientras que la delantera la suelen formar Emmanuel Rivière y Sergio León, su mayor goleador esta temporada. Desde su llegada al banquillo esta ha sido la formación en los partidos contra Valencia, Granada, Sevilla, Málaga y Real Sociedad. A partir del choque contra el Real Madrid el técnico serbio ha apostado también por el 4-4-2.

Vasiljevic no ha podido curar la sangría de puntos que jornada tras jornada se le escapan a Osasuna, ya que, desde su debut en el banquillo de El Sadar en la jornada 17 contra el Valencia (3-3) los rojillos no han ganado ningún partido todavía: han empatado tres y perdido siete. El Eibar se enfrenta a un equipo dolorido y por ello no debe confiarse si pretende volver a la senda de la victoria, pues El Sadar aguarda, fiel a su equipo. Osasuna y Vasiljevic tienen ganas y necesidad de lograr tres puntos al fin, aunque solo sirva para avivar la vaga esperanza de salir del descenso.