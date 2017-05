El Eibar, récord de victorias en Ipurua en Primera

Google Plus

El azulgrana cierra una campaña inolvidable. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-.

La temporada por parte de la Sociedad Deportiva Eibar está siendo al nivel de las expectativas, insuperable. El conjunto guipuzcoano se coloca en la octava posición con 54 unidades, esperanzado de llevar hasta las últimas consecuencias sus opciones de conseguir un boleto que lo deposite en la UEFA Europa League del siguiente curso. Sin embargo el antagonismo existente entre el equipo blaugrana se vio opacado por las prestaciones del Athletic Club (62) y Real Sociedad (61). Por eso a falta de tres jornadas, el panorama aparenta desfavorable para los de José Luis Mendilibar aunque la esperanza es lo último que se pierde, sostiene el viejo lema.

La última victoria del conjunto vasco frente al Club Deportivo Leganés marcó una estadística positiva para los azulgranas, siendo la primera vez en que los del País Vasco endosan diez triunfos en el Estadio municipal de Ipurua durante una temporada en Primera División. Anteriormente bajo las órdenes del entrenador de Zaldívar en el curso precedente (2015/16) el Eibar había consumado nueve victorias (ocho en Liga y la restante en Copa) y en la temporada de debut en Primera División (2014/15) con Gaizka Garitano en el banquillo armero, cinco. Por otro lado se observó una progresión discontinua relacionando los puntos conseguidos en casa con respecto al total obtenido, siendo la primera campaña un 51% (18 unidades de 35), 67% en la segunda (29 de 43) y 61% en la actual (33 de 54).

Crecimiento paulatino

Añadiendo el resumen de temporada en Ipurua, el balance de este curso supera a los anteriores en caso de anexar los partidos de Copa. Durante la 2014-2015 los guipuzcoanos tuvieron un récord de cuatro victorias, cinco empates y once derrotas, además de un balance de goles negativo: 15 a favor y 28 en contra, con una eficiencia del 30%. Mientras tanto en la 2015-2016 el registro total fue de nueve triunfos, cinco empates y siete caídas. Asimismo el equilibrio de tantos resultó positivo: 32 concretados y 25 encajados. A su vez subió la eficacia a un 46%. Finalmente la temporada actual reúne las siguientes características: once victorias, cinco igualdades y misma cantidad de caídas. Al igual que en el curso precedente el balance de conquistas es positivo: 35 convertidas y 25 recibidas. Además la eficiencia siguió incrementándose a un 52% respecto de los puntos posibles.

Ipurua, un fortín para el Eibar en esta temporada. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-.

A modo de inferencia colocando las tres campañas se observa una evolución favorable por parte del Eibar, en donde los vascos demostraron una superación constante de todo tipo. Primero en el número de victorias comenzando con cuatro y llegando a once del presente, segundo reduciendo el número de caídas de once a cinco, tercero revirtiendo los goles recibidos de 28 a 23 y por último aumentando progresivamente la eficacia en casa. Un punto a destacar es que, sin la fortaleza de local los de Mendilibar seguramente no hubieran afirmado una campaña tan satisfactoria como la actual y este camino lo fue marcando el equipo desde la primera jornada en casa, venciendo al Valencia por la mínima (1-0) y cayendo en contadas ocasiones (Osasuna, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Athletic Club).

Asimismo en el reparto goleador de esta temporada en parangón con las dos precedentes, la distribución es más equitativa. En este curso desde los delanteros hasta los defensores han convertidos, siendo sustancial el aporte de cada uno: Sergi Enrich (12), Pedro León (11), Kike García (9), Adrián (9), Bebé (5) y Nano (1). Como se vislumbra el Eibar no dependió de un solo futbolista. Contrariamente en las campañas anteriores la distinción era diferente por ejemplo en la 2014-2015: Borja Bastón (19), Sergi Enrich (11), Adrián (5), Saúl Berjón (5), Takashi Inui (3), Keko Gontán (3), Mikel Arruabarrena (1) y Simone Verdi (1).