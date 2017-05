Atlético - Eibar: precedentes en El Calderón

Google Plus

Último partido entre ambos conjuntos en El Vicente Calderón | Daniel Nieto (VAVEL)

Desde el 2014, año en el que la SD Eibar y el Atlético de Madrid se enfrentaron por primera vez en Primera División, son tres los partidos que han tenido lugar en El Vicente Calderón.

Primer encuentro

Un gol de Miranda (11’) abría el marcador a favor del Atleti en el primer partido entre ambos conjuntos en el Calderón. Mandzukic (25’) ponía el 2-0. Abraham acortó distancias con un tanto en el 33’, pero el Atlético se hizo con la victoria. Aun así, los de Cholo no dejaron de sufrir hasta que el colegiado pitaba el final del encuentro: Javi Lara y Arruabarrena se impusieron a Mario y Gabi y Ángel se movió con táctica para poner en apuros a Miranda y Godín, un pase de Ángel llegó a Arruabarrena, que la dejó en la frontal para una aparición de Abraham que termino en la escuadra de Moyá y un cabezazo de Bóveda se marchó rozando el palo. El Eibar no dejaba de luchar. Dani García tuvo su gran ocasión en el minuto 87 a los pies de Ángel. Godín se comió un balón sencillo y el balón terminó en los pies del delantero visitante, que no atinó ante Moyá.

Segundo encuentro

En el siguiente partido en el que azulgranas y rojiblancos se enfrentaban, los de Mendilibar abrieron el marcador con un tanto de Keko (46’). En el segundo tiempo, Giménez (56’) consiguió el empate que Saúl (63’) y Torres (91’) convertirían en victoria.

Lucha por la semifinal

En el último enfrentamiento entre ambos conjuntos (coincide con el último en El Calderón) tuvo lugar la tarde del 19 de enero, cuando colchoneros y armeros se veían las caras en el primero asalto de los cuartos de final de la Copa del Rey. Fue un partido en el que el Eibar estuvo más guerrero durante la primera mitad, sobre todo en los primeros 25-30 minutos: no había concedido ocasiones e incluso un disparo de Bebé asustó al Atlético. Fue en el minuto 28 de partido cuando un error de Yoel ponía el marcador a favor de los del Cholo con un gol de Griezmann. En la segunda parte, el conjunto azulgrana bajó la intensidad del juego y los tantos de Ángel Correa (60’) y Kevin Gameiro (67’) hicieron que el partido terminara con un 3-0.

En definitiva, en los tres partidos el Atlético ha salido vencedor en casa, pero los armeros no se lo han puesto fácil.